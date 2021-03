Znany dziennikarz jest pewny: Erling Braut Haaland zmieni klub po zakończeniu sezonu

Od lata 2022 roku w kontrakcie Erlinga Brauta Haalanda pojawi się klauzula wykupu w wysokości 75 milionów euro. Borussia Dortmund w ostatnich tygodniach wyceniła swojego napastnika na kwotę 180 milionów euro. Agent Haalanda, Mino Raiola, powiedział w rozmowie z "BBC Sport", że tylko dziesięć klubów na świecie stać na jego sprowadzenie.

Josep Pedrerol jest pewny: Erling Braut Haaland trafi do Realu Madryt. Odniósł się do także do sytuacji z Mbappe

W programie "El Chiringuito" dziennikarz Josep Pedrerol podzielił się swoją opinią oraz informacjami na temat Erlinga Brauta Haalanda. Jego zdaniem transfer Norwega do Realu Madryt po sezonie jest pewny. – Bardzo ważnym aspektem jest awans Borussii Dortmund do Ligi Mistrzów. Bez tego klubowi będzie ciężko usprawiedliwić transfer Haalanda. Dortmund wie, że Erling chce grać w Realu Madryt. A to jest bardzo ważne – powiedział.

- Jeśli Real chce Haalanda, musi zapłacić tyle, ile chce BVB. Real Madryt ma przewagę nad resztą klubów w tym aspekcie, że ma świetne relacje z prezesem Borussii Dortmund. Jeśli pojawią się oferty innych zespołów, to pierwszy dowie się o tym Florentino Perez. Jestem przekonany, że Haaland zagra w Realu Madryt w przyszłym sezonie. To moje odczucie – dodał dziennikarz.

Josep Pedrerol odniósł się także do tematu transferu Kyliana Mbappe do Realu Madryt. – Cena za Kyliana będzie barbarzyńska. PSG będzie ten transfer utrudniać, ale wszyscy jesteśmy pewni, że Mbappe nie przedłuży z nimi umowy. W jego kwestii trzeba zaczekać. Real Madryt będzie czekał do końca, aby pozyskać ich obu – skwitował Pedrerol.