Gareth Bale chce wrócić do Realu Madryt. Jest jeden warunek

Gareth Bale został zapytany przez dziennikarzy o swoją przyszłość podczas zgrupowania reprezentacji Walii. Wówczas mówił, że jego zamiarem jest powrót do Realu Madryt po zakończeniu sezonu. - Pierwotny plan zakładał zagranie przez sezon w Tottenhamie, a po EURO powrót do Realu Madryt. Dawno nie czułem się tak dobrze, jak teraz – stwierdził Bale na konferencji prasowej. Wciąż jednak jego sytuacja jest niejasna, na co uwagę zwraca francuski portal "Le10Sport".

Zobacz wideo Wycombe Wanderers - Tottenham Hotspur FC 1:4 - Gareth Bale na 1:1 [Eleven Sports]

Przyszłość Garetha Bale’a wciąż niejasna. Jeśli Zidane pozostanie trenerem Realu, odejdzie z klubu

Zdaniem włoskiego dziennikarza, Fabrizio Romano, przyszłość Garetha Bale’a w Realu Madryt jest uzależniona od Zinedine’a Zidane’a. W przypadku, gdy Francuz pozostanie na stanowisku trenera, Bale będzie zmuszony szukać nowego klubu. W przeszłości Zidane krytykował Bale’a zarówno w rozmowach z dziennikarzami, jak i przed drużyna.

Jak informuje portal "Le10Sport", Gareth Bale wciąż nie podjął ostatecznej decyzji. Jeśli Zinedine Zidane wciąż będzie trenerem Realu Madryt, to będzie musiał szukać nowego pracodawcy. – Po EURO i wakacjach porozmawiam z moim agentem i postaramy się znaleźć najlepsze rozwiązanie – mówił Bale na zgrupowaniu.

Gareth Bale zagrał w 25 spotkaniach dla Tottenhamu we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył 10 bramek i zanotował trzy asysty. Klub z Londynu nie posiada opcji wykupu reprezentanta Walii.