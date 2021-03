"El Chiringuito" pewne przyszłości Haalanda! "Chce tam przejść w czerwcu"

Znany hiszpański dziennikarz Josep Pedrerol w kolejnym odcinku programu "El Chiringuito" stwierdził, że nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że w przyszłym sezonie Erling Haaland trafi do Realu Madryt. - On chce przejść w czerwcu do zespołu z Madrytu. Prezes Borussii Dortmund musi to zaakceptować i wycenić swojego piłkarza. [...] Jestem tego pewien - ujawnił Pedrerol.

