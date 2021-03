Złe wiadomości dla Ansu Fatiego. Może być potrzebna ryzykowna operacja

Ansu Fati doznał urazu łąkotki jeszcze w listopadowym meczu z Realem Betis po tym, jak zderzył się z Aissą Mandim. Zawodnik przeszedł operację w lewym kolanie, po której przewidywano, że wróci do gry w marcu. Z powodu obrzęku kolana musiał pozostać kilkanaście dni dłużej w szpitalu, a sytuacja była na tyle zła, że w styczniu znowu wylądował na stole operacyjnym.

Ansu Fati będzie musiał poddać się trzeciej operacji? To przekreśli jego szanse na grę na Euro 2020

Jak informuje dziennikarka "Radio Catalunya" Marta Carreras, trzy tygodnie temu doszło do infekcji łąkotki. Istnieje prawdopodobieństwo, że potrzebna będzie trzecia operacja. To by oznaczało, że Fati nie zagra do końca sezonu w Barcelonie, a do tego nie będzie mógł wystąpić na Euro i na Igrzyskach w Tokio.

Ansu Fati po drugiej operacji wciąż odczuwa dyskomfort w lewym kolanie. Dziennikarz hiszpańskiego "AS-a" Javi Miguel twierdzi, że rozwiązaniem może być całkowite usunięcie łąkotki. – To może być pewne wyjście, ale w tym wieku to jest bardzo ryzykowna operacja. Powikłania po tym zabiegu mogą być bardzo poważne. Po siedmiu-ośmiu latach może się pojawić choroba zwyrodnieniowa kolana – twierdzi.

Do momentu kontuzji Ansu Fati zagrał w dziesięciu spotkaniach dla Barcelony. Łącznie w nich zdobył pięć bramek i zanotował cztery asysty. Umowa Fatiego obowiązuje do 30 czerwca 2022 r., ale klub ma opcję przedłużenia o dwa sezony. W jego kontrakcie pojawi się klauzula wykupu w wysokości 400 mln euro.