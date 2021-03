Sensacyjne doniesienia. "Marca": Real chce dwóch najbardziej pożądanych piłkarzy na świecie

Nie da się już ukryć, że po tym sezonie Real Madryt będzie czekała gruntowna przebudowa. Ciężko będzie dłużej utrzymywać drużynie Zinedine'a Zidane'a najwyższy poziom z obecnym składem. Nie wiadomo z resztą jeszcze, czy sam Francuz będzie chciał zostać na Santiago Bernabeu na kolejny sezon. Wszystko zależy prawdopodobnie od wyniku, jaki uda się osiągnąć w obecnych rozgrywkach. Dlatego prezes klubu, Florentio Perez poważnie planuje wielką ofensywę transferową na lato.

"Marca" ujawnia plany Realu Madryt. Na celownik Haaland i Mbappe.

"Dwie gwiazdy i jeden kierunek" - taki tytuł można ujrzeć na okładce sobotniego wydania dziennika "Marca". Hiszpańscy dziennikarze w okładkowym artykule ujawniają plany Realu Madryt na najbliższe okienko transferowe. Jego głównym celem ma być sprowadzenie dwóch najbardziej pożądanych w tej chwili zawodników na świecie - Erlinga Haalanda i Kyliana Mbappe. Obaj są jeszcze bardzo młodzi, a już biją rekord za rekordem, stawiając czoła legendom. Ich rywalizację już porównuje się do tej Cristiano Ronaldo i Leo Messiego.

- Jak się dowiedzieliśmy, rozmowy Francuza ws. przedłużeniu kontraktu z PSG nie idą zbyt dobrze. To oznacza, że klub może być zmuszony do wystawienia zawodnika na rynek transferowy już tego lata - czytamy w artykule. - W przypadku Haalanda nie ma jeszcze konkretnej propozycji, ale Florentino Perez ma dobre relacje z władzami Borussii Dortmund. Dzięki temu może liczyć na informacje z pierwszej ręki w sprawie przyszłości Norwega - dodano.

Podstawowym problemem w przeprowadzeniu takich transferów byłyby oczywiście kwestie finansowe. Władze Realu liczą jednak bardzo na to, że kibice wrócą w końcu na trybuny i przychody klubu znacząco się zwiększą. Dzięki temu będzie można znacząco zaryzykować i zainwestować w dwie wschodzące gwiazdy. Do niedawna poruszany był jeszcze temat powrotu na Santiago Bernabeu Cristiano Ronaldo, ale według dziennika jest to raczej nierealne.