Oficjalnie: Xabi Alonso nie poprowadzi Borussii M'Gladbach. Przyjął inną ofertę

W miniony poniedziałek "Bild" poinformował o tym, że Xabi Alonso jest bliski przejęcia posady trenera Borussii Moenchengladbach od sezonu 2021/2022. Miał to być autorski pomysł dyrektora sportowego, Maxa Eberla. Później tę informację potwierdził jeszcze włoski dziennikarz, Fabrizio Romano. Ostatecznie te doniesienia nie okazały się prawdą, ponieważ Alonso wciąż zamierza pracować dla Realu Sociedad.

REKLAMA

Zobacz wideo Real wyszedł z kryzysu. "Dobrze, że Perez nie pociągnął za spust"

Oficjalnie: Xabi Alonso 2022. "Jestem zadowolony z tego, w jaką stronę idzie ten projekt"

Wizja trenowania klubu w Bundeslidze mogła okazać się dla Xabiego Alonso bardzo kusząca, natomiast zdecydował, że pozostanie w klubie z San Sebastian. Real Sociedad poinformował o przedłużeniu kontraktu z trenerem rezerw do 30 czerwca 2022 roku. Alonso nie krył zadowolenia z tego, w jaką stronę zmierza projekt klubu. – Jestem zadowolony z tego, w jakim kierunku ten projekt zmierza. Od samego początku rozmów wiedzieliśmy, na czym nam zależy. Mamy jasny cel – chcemy się rozwijać, chcemy dostarczać dobrych piłkarzy pierwszej drużynie – powiedział.

- Jesteśmy zadowoleni z dotychczasowych efektów, ale mamy swoje aspiracje. Możemy walczyć o więcej w tym sezonie. Zawodnicy też to czują: kiedy masz taką możliwość, to dajesz z siebie więcej. Sam projekt jest bardzo atrakcyjny, a dostarczanie zawodników do pierwszej drużyny sprawia mi wiele satysfakcji – mówił Xabi Alonso, cytowany przez oficjalną stronę internetową Realu Sociedad.

Rezerwy Realu Sociedad zajmują pierwsze miejsce w drugiej grupie tabeli Segunda Division B z 37 punktami. Zespół jest na dobrej drodze, aby awansować na zaplecze Primera Division.