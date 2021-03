"To najgorszy piłkarz świata do treningu. Mój Boże, dlaczego tak trenował?"

W 2012 roku Eden Hazard przeszedł z OSC Lille do Chelsea za ponad 35 milionów euro. Przez kolejnych siedem lat Belg był jednym z najlepszych piłkarzy w zespole, prowadząc ją do sześciu trofeów, w tym do dwóch mistrzostw Anglii i dwóch triumfów w Lidze Europy.

REKLAMA

Zobacz wideo

Hazard imponował statystykami, ale też stylem gry. Kibice na całym świecie zachwycali się jego luzem, umiejętnością dryblingu oraz szybkością. Wielu twierdziło, że transfer do większego klubu pozwoli Hazardowi na rzucenie wyzwania Lionelowi Messiemu i Cristiano Ronaldo w walce o Złotą Piłkę.

W 2019 roku po Belga zgłosił się Real Madryt, który zapłacił za niego 100 milionów euro plus bonusy, mimo że kontrakt piłkarza ważny był jeszcze tylko przez rok. W Hiszpanii Hazard w niczym jednak nie przypomina piłkarza, który błyszczał na Wyspach. Wszystko przez kontuzje, które nie pozwalają mu nie tylko złapać odpowiedniej formy, ale też zagrać kilkunastu meczów z rzędu.

Robert Lewandowski zadziwił nawet Ulego Hoenessa. "Nie wyobrażam sobie tego"

Od momentu transferu Hazard rozegrał w Realu zaledwie 36 meczów. To mniej niż w jakimkolwiek, pojedynczym sezonie w Chelsea. W sezonach 2015/16 i 2016/17 Belg rozegrał po 43 spotkania. W Madrycie Hazard strzelił na razie tylko 4 gole.

Hazard, czyli najgorszy piłkarz do treningu

W rozmowie z "The Athletic" kulisy współpracy z Hazardem opowiedział były pomocnik Chelsea, dziś gracz Stoke City, John Obi Mikel.

- Zawsze powtarzałem, że Hazard był jednym z najbardziej utalentowanych piłkarzy, jakich spotkałem w swojej karierze. On miał wszystko: szybkość, siłę, technikę. Według mnie stał tuż za Messim i Ronaldo. Sam mówił: "Gdybym tylko chciał, mógłbym być tak dobry. Może nie tak jak Messi, bo on jest z innej planety, ale tak dobry jak Ronaldo, a może nawet lepszy?" To słowa, które wypowiedział, ale sam wiedział, że nie był aż tak oddany tej grze. Nigdy nie trenował dobrze. To najgorszy piłkarz do treningu, jakiego kiedykolwiek widziałem - powiedział Nigeryjczyk.

"Zatrzymuje mnie węgierska policja. Mówię, że jestem z Polski i problemy znikają"

I zakończył: Dlaczego tak źle trenował? Mój Boże! Eden, Eden, Eden... Był tak dobrym piłkarzem, że nikt nie zwracał mu na to uwagi. W sobotę grał fenomenalnie, był najlepszy na boisku, wygrywał nam mecz, a w poniedziałek i wtorek na treningu prezentował się tak, jakby go na nim w ogóle nie było. Kiedy reszta zespołu walczyła, krzyczała, on po prostu stał lub chodził. To niesprawiedliwe, że niektórzy mają taki talent.