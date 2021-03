Harry Kane już w lecie może zmienić klub. Anglik opcją rezerwową

Kylian Mbappe od kilkunastu miesięcy jest łączony z Realem Madryt, natomiast wciąż jest związany kontraktem z PSG – ten wygasa z końcem przyszłego sezonu i klub wciąż liczy na jego przedłużenie. Z kolei od lata 2022 roku w kontrakcie Erlinga Brauta Haalanda pojawi się klauzula wykupu w wysokości 75 milionów euro. To oznacza, że latem tego roku będzie trzeba zapłacić za niego zdecydowanie więcej. Real Madryt zatem poszukuje alternatyw i jedną z nich jest Harry Kane z Tottenhamu.

Real Madryt chce kupić napastnika klasy światowej po zakończeniu sezonu 2020/2021. Poza Mbappe i Haalandem media łączą z Realem Cristiano Ronaldo, który mógłby go kosztować 25 milionów euro. Klub ma przygotowaną alternatywę na letnie okno transferowe w przypadku, gdyby negocjacje z Francuzem lub Norwegiem się skomplikowały.

Jak informuje dziennikarz hiszpańskiego radia "Cadena SER", Francisco Jose Delgado, alternatywą dla Realu Madryt jest Harry Kane. Napastnik ma podpisany kontrakt z Tottenhamem do końca sezonu 2023/2024, natomiast klub z Hiszpanii ma nadzieję na to, że znacznie łatwiej będzie można z nim negocjować. Za interesy napastnika odpowiada jego brat, Charlie, co zdaniem Realu może znacznie obniżyć kwotę prowizji do zapłaty.

Harry Kane pozostaje najlepszym strzelcem w tym sezonie Premier League z 17 golami na koncie – ex-aequo z Mohamedem Salahem z Liverpoolu. Łącznie we wszystkich rozgrywkach zdobył 27 bramek i zanotował 16 asyst w 40 spotkaniach. Kane ma także najwięcej asyst w lidze – 13.