Koeman spotkał się z władzami Barcelony. Jest decyzja ws. przyszłości trenera

W zeszłym tygodniu Ronald Koeman spotkał się z nowym prezesem Barcelony, Joanem Laportą i ustalił dwa cele transferowe na nowy sezon, o czym pisaliśmy na Sport.pl. Wówczas jeszcze nie było jasne, czy Koeman pozostanie trenerem Barcelony. Jak informuje katalońska telewizja "TV3", zarząd klubu podjął już ostateczną decyzję w tej kwestii.

REKLAMA

Zobacz wideo Ćwiąkała: Nie jest jeszcze wykluczone, że Messi zmieni zdanie [Sekcja Piłkarska #61]

Ronald Koeman pozostanie trenerem Barcelony w nowym sezonie. Jego rola ma być większa

W miniony wtorek Ronald Koeman spotkał się na Camp Nou z zarządem Barcelony – prezesem Joanem Laportą, dyrektorem sportowym Ramonem Planesem i dyrektorem generalnym Mateu Alemanym. Koeman otrzymał od władz zapewnienie, że pozostanie trenerem w przyszłym sezonie. Klub jest zadowolony z jego pracy i liczy, że wypełni obowiązujący kontrakt.

Podczas spotkania trener poprosił też o zwiększenie swoich kompetencji w kwestii transferów. Ronald Koeman chce uczestniczyć w negocjacjach, aby ułatwić klubowi sprowadzanie nowych piłkarzy na Camp Nou. Barcelona jest łączona z transferem Erica Garcii, Sergio Aguero czy Memphisa Depaya.

W sierpniu zeszłego roku Ronald Koeman podpisał kontrakt z Barceloną do końca sezonu 2021/2022. W pierwszych miesiącach jego zespół nie zachwycał pod względem wyników i stylu gry zespołu. Teraz Barcelona zajmuje 2. miejsce w tabeli Primera Division z 62 punktami i traci sześć punktów do Atletico Madryt. Do tego nie przegrała w ostatnich dziewięciu meczach.