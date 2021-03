Gareth Bale podjął decyzję ws. przyszłości. "Dawno nie czułem się tak dobrze"

We wrześniu zeszłego roku Gareth Bale został wypożyczony, do końca sezonu, z Realu Madryt do Tottenhamu. Jak dotąd zagrał tylko w 12 z 29 spotkań w Premier League ze względu na problemy ze zdrowiem. W ostatnich pięciu meczach w lidze Bale zdobył cztery bramki i zanotował dwie asysty. – Dawno nie czułem się tak dobrze fizycznie, jak teraz – przyznał zawodnik na zgrupowaniu reprezentacji Walii.

Zobacz wideo Wycombe Wanderers - Tottenham Hotspur FC 1:4 - Gareth Bale na 1:1 [Eleven Sports]

Gareth Bale wróci do Realu Madryt. Chce wypełnić obowiązujący kontrakt

Ostatnie występy Garetha Bale'a w lidze spowodowały, że media zaczęły spekulować na temat jego przyszłości. Piłkarz został zapytany o to przez dziennikarzy na konferencji prasowej reprezentacji Walii. – Pierwotny plan zakładał zagranie przez sezon w Tottenhamie, a po EURO powrót do Realu Madryt. I taki jest mój zamiar. Dawno nie czułem się tak dobrze fizycznie, jak teraz. Czuję się świeży i gotowy. Kiedy w klubie nie układa się zbyt dobrze, trzeba się od tego odciąć. Teraz zapominam o życiu klubowym i skupiam się na reprezentacji Walii – mówi.

Kontrakt Garetha Bale’a z Realem Madryt jest ważny do 30 czerwca 2022 roku. Jak informuje angielski portal "The Athletic", Bale ma zamiar wypełnić kontrakt i nie planuje zmiany klubu po EURO 2020. Pod koniec sezonu 2018/2019 Zinedine Zidane stwierdził, że dla wszystkich byłoby najlepiej, aby on opuścił klub. Teraz nie zanosi się na taki scenariusz.

W Tottenhamie Bale zagrał w 25 spotkaniach, w których strzelił dziesięć goli i zanotował trzy asysty. Więcej bramek od niego w zespole Jose Mourinho ma tylko Harry Kane (27) oraz Heung-Min Son (18).