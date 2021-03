Leo Messi może wrócić do klubu, w którym grał w młodości. "To się stanie"

Przyszłość Leo Messiego wciąż jest owiana tajemnicą. Argentyńczyk spędził w katalońskim klubie całą zawodową karierę. Obecny kontrakt ma ważny tylko do końca czerwca 2021 roku, co oznacza, że po zakończeniu sezonu będzie mógł odejść za darmo z ekipy z Camp Nou.

Były asystent Diego Simeone, German Burgos, który obecnie jest trenerem Newell's Old Boys, wyjawił na łamach "Diario Sport", że jest przekonany o tym, że Messi wróci do argentyńskiego klubu, w którym stawiał pierwsze kroki, zanim trafił do Barcelony. - Jeśli Diego Maradona grał tutaj, Messi również zagra dla Newell's w lidze argentyńskiej. Myślę, że w pewnym momencie to się stanie. Miejmy nadzieję, że nastąpi to wkrótce - przyznał Burgos.

- Wierzę w niego i w to, że może dać więcej. Myślę, że nie opuści Barcelony, ponieważ jest to jego dom, podobnie jak Newell's, ale uważam również, że kiedyś tu wróci - dodał trener Newell's Old Boys.

Sam Messi w przeszłości wielokrotnie przyznawał, że kiedyś chciałby zagrać w klubie ze swojego rodzinnego miasta - Rosario. Argentyńczyk bronił barw Newell's w latach 1994-1999 zanim popisał w 2000 roku pierwszy kontrakt z Barceloną.

W niedzielnym wygranym 6:1 meczu z Realem Sociedad Messi zagrał po raz 768. w barwach Barcelony w La Liga, dzięki czemu pobił rekord Xaviego, który dotychczas miał na koncie o jedno spotkanie mniej. Leo Messi zadebiutował w pierwszym składzie FC Barcelony w październiku 2004 roku. W tym czasie stał się kluczowym piłkarzem klubu oraz jednym z najlepszych zawodników na świecie. Z FC Barceloną zdobył m.in. dziesięć tytułów mistrza Hiszpanii, sześciokrotnie zdobywał Puchar Króla czy czterokrotnie Ligę Mistrzów.