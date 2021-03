20-latek z Barcelony zachwycony po swoich pierwszych golach w lidze. "Musimy to kontynuować"

FC Barcelona wygrała aż 6:1 z Realem Sociedad w 28. kolejce La Liga. Choć po meczu głównie mówiło się o Messim, którego klub poprosił, aby nazywać "Rekordmanem", to był wyjątkowy mecz także dla Sergino Desta. 20-latek strzelił swojego drugiego gola, odkąd dołączył do hiszpańskiego klubu. Wcześniej trafił w meczu Ligi Mistrzów z Dynamem Kijów.

REKLAMA

Zobacz wideo Seria zatrzymań w Barcelonie. Pique już wcześniej zwracał uwagę na dziwne zachowania władz klubu

Sergino Dest z pierwszym golem w La Liga. "To niesamowite uczucie. Musimy to kontynuować"

Sergino Dest po raz pierwszy pokonał bramkarza Realu Sociedad w 43. minucie po asyście Leo Messiego. Na drugą bramkę nie musiał długo czekać - w 53. minucie trafił na 3:0. Pozostałymi strzelcami byli: Leo Messi (dwie bramki), Antoine Griezmann oraz Ousmane Dembele.

Messi został "Rekordmanem"! Barcelona miażdży Real Sociedad. Niespodziewany bohater

- To niesamowite uczucie, naprawdę świetne. Jeszcze bardziej przez to, że wygraliśmy aż 6:1 z trudnym przeciwnikiem. Osiągnęliśmy wysoki poziom i teraz musimy to kontynuować. Jestem szczęśliwy, że strzeliłem dwa gole i mogłem pomóc zespołowi - powiedział Sergino Dest w rozmowie z "Barca TV".

I dodał: - Nasz styl gry odpowiada mi i całemu zespołowi. Strzelamy gole, rozgrywamy dobre mecze, a trener ma mnóstwo rozwiązań, z których może korzystać. Jesteśmy na dobrej drodze. Musimy to kontynuować, jeżeli chcemy coś osiągnąć.

"Ależ tiki-taka w polu karnym Sociedad. Piękna akcja, piękna bramka i piękny wynik" [WIDEO]

Sergino Dest rozgrywa w FC Barcelonie swój pierwszy sezon. Aktualny kontrakt Amerykanina obowiązuje do końca czerwca 2025 roku. Nie licząc wspomnianych goli w Lidze Mistrzów oraz La Liga obrońca zanotował dotychczas tylko jedną asystę w 32 spotkaniach. Według obliczeń w ostatnim spotkaniu z Realem Sociedad jego skuteczność podań wyniosła 91 procent.