Szalony mecz Fabiańskiego z Arsenalem! Prowadzili już 3:0. A potem dwa samobóje

Piłkarze West Hamu przeszli prawdziwą drogę z nieba do piekła. Roztrwonili przewagę trzech bramek, a zaczęło się od dwóch goli samobójczych, które zafundowali koledzy Łukaszowi Fabiańskiemu. West Ham w przypadku wygranej mógłby awansować do strefy premiowanej awansem do Ligi Mistrzów, a tak pozostaje na 5. pozycji pozwalającej tylko na grę w Lidze Europy.

REKLAMA

Zobacz wideo Arsenal FC - Manchester City FC 1:4 [Eleven Sports]

Angielskie media i kibice zachwyceni Jakubem Moderem! "To bestia"

West Ham roztrwonił dużą przewagę. Remis w derbach Londynu.

Od początku spotkania obie drużyny podchodziły do siebie ze spokojem i próbowały wyczuć rywali. Już po 15. minutach jednak pięknym strzałem z linii pola karnego popisał się będący w świetnej formie Jesse Lingard. Dla Anglika jest to już piąta bramka w siedmiu spotkaniach od przenosin do West Hamu w styczniu tego roku. Zaledwie dwie minuty później ten sam zawodnik zaskoczył gości szybko rozegranym rzutem wolnym. Wykorzystał to Jarrod Bowen, który umieścił piłkę w siatce po fatalnej interwencji bramkarza Arsenalu, Bernda Leno. Na kolejną bramkę dla gospodarzy nie trzeba było znowu długo czekać. Piłkę w siatce dość przypadkowo umieścił niezawodny w tym sezonie Czech Tomas Soucek i po niewiele ponad pół godziny gry było już 3:0 dla ekipy Davida Moyesa.

Jeszcze przed przerwą jednak rozpoczął się upadek gospodarzy. Do siatki trafił po raz kolejny Soucek, ale tym razem do swojej. Po przerwie Arsenal rzucił się do ataku z nadzieją, że jest jeszcze szansa na odrobienie strat w tym spotkaniu. Gracze West Hamu wyglądali, jakby ta bramka samobójcza mocno podcięła im skrzydła. Na domiar złego w 61. minucie gospodarze wbili sobie kolejną bramkę samobójczą. Mocne dośrodkowanie z prawej strony przeciął Craig Dawson, ale na tyle niefortunnie, że wpadła do bramki Fabiańskiego. W tym momencie goście już całkowicie czuli, że doprowadzenie przynajmniej do remisu jest jak najbardziej możliwe. Gospodarze skupili się już tylko na obronie, na tyle nieudolnej, że skończyło się to stratą trzeciej bramki. Tym razem strzelcem był napastnik Arsenalu Alexandre Lacazette.

Polak wyprzedził ponad osiem milionów zawodników! "Uczucie nie do opisania"

Spotkanie ostatecznie zakończyło się podziałem punktów. Arsenal awansował dzięki temu na 9. pozycję w tabeli, wyprzedzając Aston Villę, która ma jednak dwa mecze rozegrane mniej. West Ham utrzymał 5. miejsce z dwoma punktami do straty do miejsc premiowanych awansem do Ligi Mistrzów. W następnej kolejce West Ham zmierzy się z Wolverhampton, a Arsenal z Liverpoolem.