Joachim Loew uczy się nowego języka. "Bild" ujawnia, gdzie może trafić po Euro

9 marca 2021 roku Joachim Loew poinformował na oficjalnej konferencji prasowej, że nie wypełni obowiązującego kontraktu z niemiecką federacją (DFB) i zakończy pracę z reprezentacją po EURO 2020. W rozmowie ze stacją radiową "Bayern 1" potwierdził, że planuje nadal pracować w zawodzie trenera. Niemieckie media dotarły do informacji, które mogą sugerować, jaki kierunek obierze Loew po zakończeniu pracy z reprezentacją Niemiec.

Joachim Loew obejmie Real Madryt? Trener rozpoczął już naukę hiszpańskiego z korepetytorem

Jak informuje "Bild", Joachim Loew rozpoczął naukę języka hiszpańskiego i chce w przeciągu najbliższych miesięcy mówić w tym języku. Tym samym może to mu pomóc w objęciu posady trenera Realu Madryt. Po mistrzostwach świata w 2014 roku Hiszpanie skontaktowali się z Joachimem Loewem z propozycją pracy, ale wtedy selekcjoner odmówił.

Obecnie za wyniki Realu Madryt odpowiada Zinedine Zidane, który ma ważny kontrakt do 30 czerwca 2022 roku. W Hiszpanii co jakiś czas pojawiają się informacje, że może on jednak zostać pozbawiony tego stanowiska po sezonie 2020/2021, co sprawia, że Loew może być jednym z kandydatów do jego zastąpienia.

Joachim Loew od 2006 roku odpowiada za wyniki reprezentacji Niemiec, z którą zdobył mistrzostwo świata, Puchar Konfederacji i wicemistrzostwo Europy. W latach 2004-2006 Loew był asystentem Juergena Klinsmanna, a wcześniej prowadził takie kluby, jak Austria Wiedeń, Fenerbahce czy Vfb Stuttgart. W gronie kandydatów do zastąpienia Loewa na stanowisku selekcjonera reprezentacji Niemiec wymienia się m.in. Hansa-Dietera Flicka z Bayernu Monachium, Ralfa Rangnicka i Stefana Kuntza, obecnego trenera kadry do lat 21.