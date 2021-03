Wielkie wzmocnienie Barcelony już niemal pewne! Jest porozumienie

O tym, że Holender może opuścić Liverpool, spekuluje się od około roku. Już wtedy Wijnaldum, któremu z końcem sezonu wygasa kontrakt z klubem z Anfield, był na celowniku Barcelony, ale ta nie miała pieniędzy na jego pozyskanie. Fanem talentu 30-letniego pomocnika jest trener Barcy, Ronald Koeman, który prowadził go w reprezentacji Holandii.

W związku z tym, że Wijnaldum jest do wzięcia za darmo, interesują się nim największe kluby z Europy. Oprócz Barcelony są to również Paris Saint Germain czy Inter Mediolan. Kilka tygodni temu włoskie media informowały nawet o tym, że Wijnaldum doszedł do porozumienia z włoskim klubem.

Wotum zaufania dla Koemana

Wygląda jednak na to, że Holender obierze inny kierunek i będzie jednym z pierwszych transferów nowego prezydenta Barcelony, Joana Laporty. Miałoby to być także wotum zaufania dla aktualnego szkoleniowca klubu - Ronalda Koemana. Według Duncana Castlesa z "The Times", Georginio Wijnaldum dogadał się właśnie z FC Barceloną i podpisał nawet z nią wstępne porozumienie.

Wijnaldum w Liverpoolu występuje od pięciu lat. W 2016 roku przyszedł na Anfield z Newcastle United za 25 milionów funtów. W barwach drużyny Juergena Kloppa rozegrał aż 226 meczów oficjalnych, w których strzelił 22 gole i zaliczył 16 asyst, wygrywając przy tym m.in. mistrzostwo Anglii oraz Ligę Mistrzów. W reprezentacji Holandii ma aktualnie 70 występów, w których 21 razy trafiał do siatki rywala.