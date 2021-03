Lekarz ma fatalne informacje dla Edena Hazarda. Mógłby już nigdy nie zagrać w piłkę

Przed Edenem Hazardem kolejna przerwa. Jak długa? Tego nie wie nikt. Po rozegraniu piętnastu minut z Elche (2:1) Belg znowu musi pauzować. Długość rekonwalescencji jest uzależniona od wyboru drogi. Na jedną, leczenie zachowawcze, naciska Real. Na drugą, operację usunięcia metalowej płytki z kostki, medycy reprezentacji Belgii. Działacze Realu zabieg uważają za ryzykowny, tak samo jak dr Jose Gonzalez. – Trzecia operacja kostki byłaby bardzo ryzykowna. Mogłaby pojawić się możliwość, że Hazard nie wróciłby już na boisko – powiedział były kluczowy lekarz Atletico i znany hiszpański specjalista na antenie radia Onda Cero.

Leczenie zachowawcze Hazarda potrwałoby około miesiąca i pozwoliłoby piłkarzowi wrócić do gry na ostatni etap sezonu, w którym Real może walczyć o mistrzostwo. Operację madrytczycy chcieliby odłożyć do przerwy między sezonami. Wiązałaby się ona z dłuższą przerwą, bo konieczne byłoby usunięcie metalowej płytki umieszczonej w marcu 2020 roku w kostce napastnika. Od tego czasu piłkarz miał nie czuć się komfortowo na boisku, co ma przekładać się na zwiększoną liczbę kontuzji mięśniowych. Belgowie naciskają na szybką operację, by piłkarz zdążył wykurować się na mistrzostwa Europy.

– Trudno mi wyobrazić sobie, by Eden wrócił do formy w tym sezonie – powiedział Gonzalez. Z ostatnich doniesień hiszpańskich mediów wynika, że działacze Realu mają do siebie pretensje, że zbyt wcześnie wpuścili Hazarda na boisko. – Jeśli piłkarz bez dostatecznej liczby treningów wróci na boisko, normalnym jest, że kolejny raz dozna kontuzji – analizuje lekarz, który dał radę medykom Królewskich: – Błędem jest wymuszanie na Hazardzie powrotu na boisko. On czuje niepewność. Chce pokazać, że dalej jest wielkim piłkarzem i dać z siebie 100 procent, ale nie jest gotowy, by to zrobić. Moim zdaniem powinien odbyć z drużyną przynajmniej dziesięć treningów i dopiero później wracać do gry.

Zidane nie potrafi wytłumaczyć problemów Hazarda

Warto przypomnieć, że Hazard pełnego meczu nie rozegrał od 481 dni. Ostatnia kontuzja jest jego dziesiątą od czasu transferu do Realu. – Nie potrafię tego wytłumaczyć – rozkładał ręce Zinedine Zidane. A więcej o problemach Belga napisał w Sport.pl Dawid Szymczak.