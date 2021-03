Dyrektor Realu nie uniknął pytania o powrót Ronaldo. Wybrnął z łatwością

W miniony poniedziałek trener Realu Madryt, Zinedine Zidane, został zapytany o to, czy Cristiano Ronaldo może wrócić do klubu ze stolicy Hiszpanii. Francuz odniósł się do tych plotek. – Powrót Cristiano jest możliwy, może do niego dojść. Zobaczymy, co się wydarzy – powiedział Zidane. We włoskich mediach pojawiła się informacja, że Juventus może sprzedać Cristiano Ronaldo latem za co najmniej 29 milionów euro.

Emilio Butragueno został zapytany o powrót Cristiano Ronaldo do Realu Madryt. Jego odpowiedź jest wymowna

Po zakończeniu spotkania z Atalantą Bergamo (3:1) telewizja Movistar+ przeprowadziła wywiad z dyrektorem Realu Madryt ds. instytucjonalnych, Emilio Butragueno. Był on zadowolony z występu zespołu prowadzonego przez Zinedine’a Zidane’a. – Chcę zadedykować to zwycięstwo kibicom, którzy mogą być dumni z tych zawodników, którzy wyszli na boisko i bronili dobrego imienia klubu. Drużyna zdała egzamin dojrzałości. Wykorzystaliśmy krytyczne momenty w zespole rywali, aby zdobyć bramki. Jestem zadowolony z postawy drużyny i awansu do ćwierćfinału Ligi Mistrzów – powiedział Butragueno.

W rozmowie z włoskim oddziałem "Sky Sports" dyrektor Realu krótko odniósł się do plotek łączących Cristiano Ronaldo z powrotem do Realu Madryt. Nie chciał zdradzać w rozmowie z mediami zbyt wiele. – Czy jest coś na rzeczy i Ronaldo wróci do Madrytu? Zobaczymy. Na razie skupiamy się na tym, aby sprawić radość naszym fanom i wziąć udział w piątkowym losowaniu – skwitował Butragueno.

Real Madryt zajmuje 3. miejsce w tabeli Primera Division z 57 punktami. Przed nim znajduje się tylko Atletico Madryt, które ma sześć punktów przewagi i FC Barcelona, która ma dwa "oczka" więcej od Realu.