"Kolejne szaleństwo Messiego". Legenda Barcelony wpadła w zachwyt

FC Barcelona pewnie pokonała Huescę w 27. kolejce La Liga 4:1 po golach Leo Messiego (2), Antoine'a Griezmanna oraz Oscara Mingueza. Fenomenalnym trafieniem popisał się właśnie 33-letni Argentyńczyk. W 13. minucie piłka po strzale odbiła się od poprzeczki i wpadła do bramki. Przełamał się także Griezmann, który równie pięknym trafieniem w sam górny róg bramki przerwał serię 10 meczów bez gola.

REKLAMA

Zobacz wideo Seria zatrzymań w Barcelonie. Pique już wcześniej zwracał uwagę na dziwne zachowania władz klubu

Leo Messi z dwoma trafieniami i kolejnym rekordem. "Widać, jak ważną postacią jest dla Barcelony"

Leo Messi zadebiutował w pierwszym składzie FC Barcelony w październiku 2004 roku. W tym czasie stał się kluczowym piłkarzem klubu oraz jednym z najlepszych zawodników na świecie. Z FC Barceloną zdobył m.in. dziesięć tytułów mistrza Hiszpanii, sześciokrotnie zdobywał Puchar Króla czy czterokrotnie Ligę Mistrzów. Argentyńczyk jest również jedynym piłkarzem, który wygrał sześć plebiscytów Złotej Piłki. Wyrównanie rekordu Xaviego Hernandeza, jest kolejnym osiągnięciem do kolekcji, a wszystko wskazuje na to, że Messi w tym aspekcie zdobędzie znacznie więcej.

"Konkurs wsadów" Barcelony! Co jeden gol, to piękniejszy! Messi ustanowił rekord [WIDEO]

- To są niesamowite liczby, pokazujące także, co Xavi zrobił dla klubu. Teraz Messi wyrówna ten rekord. To będzie świetny dzień, a wtedy przyjdzie pora na jeden mecz więcej od Xaviego w Barcelonie. To niesamowite, ponieważ dzięki temu widać, jak ważną postacią jest [Messi] dla Barcelony - powiedział reporterom hiszpańskiego "AS-a" trener Ronald Koeman. Natomiast fenomenalnym golem Messiego zachwycała się na Twitterze legenda FC Barcelony, Carles Puyol. "Kolejne szaleństwo Messiego" - napisał były obrońca.

Leo Messi starł się z kibicem. "Myślisz, że to normalne? Przestań"

- Rozegranie tylu meczów w Barcelonie to wielki zaszczyt. Dziękuję wszystkim kolegom, którzy towarzyszyli mi przez te lata, dla mojej rodziny i przyjaciół, którzy zawsze byli przy mnie - napisał Messi na Instagramie.

Xavi Hernandez jest wychowankiem FC Barcelony, grając przez niemal całą swoją karierę w Hiszpanii. Karierę piłkarską zakończył w 2019 roku, a następnie zajął się prowadzeniem katarskiego Al Sadd. 41-latek może się popisał równie wysoką liczbą trofeów. Choć zdobył dwa mistrzostwa Hiszpanii mniej od Messiego, wygrał np. więcej razy Ligę Mistrzów. W 767 meczach strzelił 85 goli oraz zanotował 184 asysty!