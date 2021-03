Koszmar Edena Hazarda powrócił! "Brak już słów na tę katastrofę"

To już dawno przestało być zabawne. Eden Hazard doznał kolejnej poważnej kontuzji, która wyklucza go z gry nawet na miesiąc. Ostatni pełny mecz Belg zagrał prawie 500 dni temu, a teraz doznał urazu w momencie, gdy miał być na nowo wprowadzany do gry.

