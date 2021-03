Nie sentymentów! Nawet dla Ronaldo! Jest za stary na powrót. Transferowym celem Realu są młode gwiazdy

W ostatnich tygodniach dużo mówi się w mediach o sensacyjnym powrocie Cristiano Ronaldo do Realu Madryt. Zdaniem "Corriere dello Sport" Juventus ustalił już nawet cenę za Portugalczyka. "W Turynie wszyscy zastanawiają się, czy zakup Cristiano Ronaldo był dobrą inwestycją" - czytamy w artykule włoskiego dziennika.

Tymczasem poniedziałkowa "Marca" informuje, że Real Madryt określił już swoje plany transferowe na najbliższe okno transferowe. Władze "Królewskich" nie chcą jednak powrotu Cristiano Ronaldo, co kłóciłoby się z planem odmłodzenia składu Realu. Portugalczyk ma już 36 lat i nie byłby już w stanie stanowić o sile ofensywnej przez wiele lat.

Real Madryt ustalił cele transferowe

Głównym celem transferowym na letnie okienko są Erling Haaland i Kylian Mbappe. Działacze "Królewskich" chcą, aby jeden z nich trafił do Realu. Są gotowi zapłacić za nich nawet powyżej 100 milionów euro. Wszystko po to, aby powrócić do walki o tytuł mistrza Hiszpanii, który w tym sezonie wydaje się być poza zasięgiem Realu.

W tabeli LaLiga Real Madryt znajduje się na 2. miejscu, mając sześć punktów straty do lidera, którym jest Atletico Madryt. Na trzecim miejscu znajduje się Barcelona, która ma punkt mniej od Realu, ale także jeden mecz rozegrany mniej.

