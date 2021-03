Zinedine Zidane zabrał głos w sprawie powrotu Cristiano Ronaldo do Realu

W ostatnich tygodniach dużo mówi się w mediach o sensacyjnym powrocie Cristiano Ronaldo do Realu Madryt. Zdaniem "Corriere dello Sport" Juventus ustalił już nawet cenę za Portugalczyka. "W Turynie wszyscy zastanawiają się, czy zakup Cristiano Ronaldo był dobrą inwestycją" - czytamy w artykule włoskiego dziennika. W temacie wypowiedział się także trener Realu Madryt.

- Wszyscy wiedzą, jaki on jest i co zrobił dla klubu. Wszyscy darzymy go tutaj miłością. Napisał kawał historii [Realu], jest wspaniałym piłkarzem, ale teraz gra w Juventusie i nie mogę powiedzieć niczego więcej oprócz tego, o czym rozmawiają ludzie. Jest piłkarzem Juve i muszę to uszanować - powiedział na konferencji prasowej Zinedine Zidane.

Wątpliwości co do przyszłości Cristiano Ronaldo w Juventusie zrodziły się głównie z powodu ostatnich wyników mistrza Włoch w Lidze Mistrzów. Zespół Andrei Pirlo został wyeliminowany w 1/8 finału przez FC Porto, które awansowało do ćwierćfinałów dzięki bramkom zdobytym na wyjeździe (w dwumeczu remis 4:4). Portugalczyk milczał przez trzy dni, aż w końcu wysłał kibicom wiadomość na swoim Instagramie.

- Nie ważne, ile razy upadasz w życiu. Ważne jest to, ile razy i jak szybko wstajesz na nogi. Prawdziwi mistrzowie nigdy się nie poddają! Skupiamy się już na Cagliari, na zmaganiach w Serie A, na finale Pucharu Włoch i na wszystkim, co możemy jeszcze osiągnąć w tym sezonie. To prawda, że przeszłość należy do muzeów, ale na szczęście piłka nożna ma pamięć... i ja też! Historii nie da się wykreślić, pisze się ją każdego dnia - napisał na Cristiano Ronaldo.

Juventus Turyn zmierzy się z Cagliari w ramach 27. kolejki Serie A. Spotkanie odbędzie się w niedzielę, 14 marca o godzinie 18:00. Obecnie zespół Pirlo znajduje się na 3. miejscu w tabeli ze stratą 10 punktów do prowadzącego Interu Mediolan.