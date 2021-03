"Co za gol, co za kunszt! Maestro Benzema!" Real uciekł spod topora w 91. minucie! [WIDEO]

Na zegarze była 90 minuta i 44 sekunda. Real Madryt już w składzie z powracającym po dwumiesięcznej przerwie Sergio Ramosem sensacyjnie tylko remisował z 17. drużyną tabeli Elche i w tym momencie tracił aż siedem punktów do prowadzącego Atletico Madryt i miał jeden mecz więcej. Wtedy jednak Rodrygo wypatrzył na 16 metrze Karima Benzemę i podał mu piłkę. Francuz strzelił pięknie z woleja z lewej nogi w długi róg i zdobył zwycięskiego gola.

"Prawdziwe maestro Benzemy"

- Co za gol, co za kunszt i to w jakim momencie. To było cudowne trafienie Benzemy, maestro. Pokazał, kim tak naprawdę jest w tym sezonie dla Realu Madryt. Tak naprawdę jest wszystkim - zachwycali się komentatorzy Eleven Sports.

To nie był jednak jedyny piękny gol w Madrycie. Goście objęli prowadzenie w 61. minucie po trafieniu Daniego Calvo. 26-letni stoper Elche popisał się efektownym strzałem głową z ośmiu metrów, piłka odbiła się od poprzeczki i wpadła do siatki. Goście prowadzili tylko dwanaście minut, bo strzelec zwycięskiej bramki świetnie odnalazł się w polu karnym i po dośrodkowaniu wprowadzonego Luki Modricia wyrównał strzałem głową.

Francuz ma już piętnaście goli w tym sezonie i awansował na trzecie miejsce wśród najskuteczniejszych w rozgrywkach. Do prowadzącego Leo Messiego traci cztery bramki, a do wicelidera Luisa Suareza - trzy.

Real Madryt po 27 spotkaniach traci pięć punktów do Atletico, które ma jeden mecz rozegrany mniej. Lider Primera Division w sobotę o godz. 21 zmierzy się na wyjeździe z Getafe. W niedzielę trzecia w tabeli Barcelona podejmie Huescę (godz. 21).