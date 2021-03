Uros Racić pochwalił się fantastycznym zagraniem. Takiej celności można mu zazdrościć! [WIDEO]

Racić dość często lubi pokazać swoim fanom nowe nagrania. Tym razem wstawił film, który szybko stał się hitem, a kibice byli nim wprost zachwyceni.

Fantastyczne zagranie Racicia. Pochwalił się nim na Instagramie

Serb zamieścił je na Instagramie. Widzimy na nim piłkarza Valencii, który ma na sobie tylko spodenki i skarpetki. Najpierw przez kilka sekund żongluje piłką, stojąc na trawie w swoim ogrodzie przy basenie i popisując się przy tym sztuczkami technicznymi. Po chwili zawodnik postanawia ją kopnąć. W efekcie jego zagrania piłka idealnie wpada do kosza, umiejscowionego kilkadziesiąt metrów dalej, po drugiej stronie posiadłości piłkarza.

Zobacz niesamowite zagranie Racicia:

To już nie pierwszy raz, gdy Racić wstawia na swoim koncie w mediach społecznościowych film, w którym pokazuje swoje wyjatkowe umiejętności techniczne. Serb jest piłkarzem Valencii od 1 lipca 2018 roku. Hiszpański klub już dwa razy oddawał go na wypożyczenie, najpierw do CD Tenerife w sezonie 2018/19, a następnie do Famalicao w sezonie 2019/20. Serb jest środkowym pomocnikiem.

W obecnym sezonie zagrał 24 razy dla Valencii we wszystkich rozgrywkach i zdobył w nich dwa gole. Portal transfermarkt,de wycenia 22-latka na 10 mln euro. W przeszłości Racić występował w Crvenej Zvezdzie Belgrad. Valencia w La Liga po 27 kolejkach zajmuje 12. miejsce z 30 punktami i ma przewagę ośmiu punktów nad strefa spadkową. W najbliższej kolejce klub Racicia zmierzy się z Granadą u siebie (21 marca o godz. 16:15)