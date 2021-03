Haaland czy Mbappe? Ramos zdradził, którego wolałby w Realu Madryt

Na szczycie listy życzeń Realu Madryt znajduje się dwóch piłkarzy: Erling Braut Haaland z Borussii Dortmund i Kylian Mbappe z Paris Saint-Germain. Od lata 2022 roku w kontrakcie Norwega pojawi się klauzula odstępnego w wysokości 75 milionów euro, natomiast umowa Francuza z PSG wygasa z końcem przyszłego sezonu. Sergio Ramos stwierdził, że z chęcią zobaczyłby obu zawodników w Realu Madryt.

Sergio Ramos zdradził, kogo wolałby zobaczyć z duetu Haaland - Mbappe w Realu Madryt. Obrońca zwrócił uwagę na sytuację ekonomiczną klubu

W miniony czwartek Sergio Ramos udzielił wywiadu streamerowi Ibaiowi Llanosowi na platformie Twitch, w którym wypowiedział się na temat zbliżającego się letniego okna transferowego w Realu Madryt. Hiszpan zdradził, kogo z dwójki Haaland – Mbappe chciałby zobaczyć w zespole prowadzonym przez Zinedine’a Zidane’a. – Myślę, że ze względu na obecne okoliczności łatwiej będzie o sprowadzenie Erlinga Brauta Haalanda z Borussii Dortmund. Pozycję Messiego, Ronaldo czy Neymara niedługo przejmie Mbappe. Ze względu na sytuację gospodarczą może być trudno dojść z nim do porozumienia. Ale nie byłoby złym pomysłem podpisanie latem takiego napastnika, jak Haaland – powiedział kapitan Realu Madryt.

Ramos wspomina także o tym, jak Erling Braut Haaland może pomóc nowemu klubowi w przyszłym sezonie. – Z głodem Haalanda do strzelania goli możemy zdobywać więcej trofeów. Da nam coś, czego nie mamy: wysokiego, szybkiego napastnika, który strzela bramki, jak na zawołanie. Nie twierdzę, że Mbappe by nam tego nie dał. Po prostu łatwiej dojść teraz do porozumienia z Haalandem – dodał.

Sergio Ramos został zapytany o to, czy chciałby zobaczyć Leo Messiego w Realu Madryt. Jednoznaczna odpowiedź

Ibai Lanos zapytał Sergio Ramosa o to, czy chciałby transferu Leo Messiego do Realu Madryt. Kontrakt Argentyńczyka z Barceloną wygasa z końcem tego sezonu. – Bez wątpienia, chciałbym tego transferu. Zaprosiłbym go nawet do swojego domu, żeby pomóc przy tym transferze. Ja na pewno nie zagram w Barcelonie, nawet za 50 czy 70 milionów euro rocznie. Są rzeczy, których nie da się kupić za pieniądze – skwitował Hiszpan.