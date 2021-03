Media: Nowy prezes Barcelony już działa. "Oficjalna oferta za gwiazdę". Ma pomóc zatrzymać Messiego

W ostatnią niedzielę 7 marca poznaliśmy nazwisko nowego prezesa FC Barcelony. Został nim Joan Laporta, który zarządzał już katalońskim klubem w latach 2003-2010. Nie ukrywał on w kampanii wyborczej, że najważniejszym zadaniem na pierwsze dni urzędowania będzie nakłonienie Leo Messiego do pozostania na Camp Nou. Z tego powodu już rozpoczął intensywne działania w tej sprawie.

REKLAMA

Zobacz wideo Seria zatrzymań w Barcelonie. Pique już wcześniej zwracał uwagę na dziwne zachowania władz klubu

FC Barcelona składa ofertę za Sergio Aguero. Czy to skłoni Leo Messiego do pozostania w klubie?

Pierwsze informacje na temat zainteresowania BarcySergio Aguero podawało już we wtorek "Mundo Deportivo". Teraz informacje te potwierdza "TyC Sports" dodając, że Manchesterowi City została już nawet złożona oficjalna oferta transferowa. Argentyńczyk miałby być jednym z filarów ofensywy zespołu prowadzonego przez Ronalda Koemana i wejść w buty Luisa Suareza, który opuścił Camp Nou latem zeszłego roku.

Nie tylko boiskowe umiejętności były głównym powodem zainteresowania Argentyńczykiem ze strony Barcelony. Aguero jest najlepszym przyjacielem Leo Messiego. Obaj zawodnicy to nie tylko koledzy z reprezentacji, ale również są ze sobą blisko w sferze prywatnej. Messi jest nawet ojcem chrzestnym syna napastnika Manchesteru City, Benjamina. Właśnie z tego względu Laporta wziął sobie za cel akurat tego zawodnika. Jest przekonany, że jeżeli Aguero przeniesie się na Camp Nou to Messi nie odejdzie. Ma być to jego główna karta przetargowa w negocjacjach z kapitanem drużyny. W dodatku kontrakt napastnika z City kończy się z końcem obecnego sezonu, więc mógłby przyjść latem za darmo. W przypadku ogromnych problemów finansowych, jakie są w stolicy Katalonii byłoby to całkiem racjonalne rozwiązanie.

Sergio Aguero gra dla Manchesteru City od 2011 roku, kiedy przyszedł z Atletico Madryt. W tym czasie zagrał w 381 meczach, w których zdobył 256 bramek i zaliczył 73 asysty. Zdobył cztery mistrzostwa Anglii i raz został królem strzelców Premier League w sezonie 2014/15.