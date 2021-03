Prezydent Barcelony już szykuje hitowy transfer. Spotkał się ze słynnym agentem

W niedzielę 7 marca odbyły się wybory na prezesa FC Barcelony. W głosowaniu "socios" zwyciężył Joan Laporta, który pokonał Victora Fonta i Toniego Freixę. 58-latek był już prezesem Barcy w latach 2003-2010, ale teraz postanowił podjąć się uratowania klubu z problemów w jakie wpadł pod rządami poprzedniego prezesa, Josepa Marii Bartomeu.

REKLAMA

Zobacz wideo Seria zatrzymań w Barcelonie. Pique już wcześniej zwracał uwagę na dziwne zachowania władz klubu

Barcelona uprzedzi Real? Nowy prezes spróbuje załatwić transfer Davida Alaby.

Od dłuższego czasu trwa saga transferowa z udziałem Davida Alaby. Obrońca Bayernu Monachium ma obowiązujący kontrakt tylko do końca tego sezonu, więc po jego zakończeniu będzie mógł odejść za darmo. Ponadto już od stycznia może on negocjować z innymi klubami. Włodarzom bawarskiego klubu nie udało się do tej pory nakłonić Austriaka do pozostania na Allianz Arenie i nic nie wskazuje na to, żeby miało to nastąpić. Według doniesień niemieckich mediów 28-latek ma mieć zbyt wygórowane wymagania finansowe.

Barcelona ma nowego prezydenta! Zdolny uczeń lecący na opinii. To on ma odbudować klub

W mediach głównym faworytem do zatrudnienia Alaby jest Real Madryt. Na Santiago Bernabeu jednym z głównych celów transferowych jest sprowadzenie stopera, ponieważ coraz więcej mówi się o ewentualnych odejściach Sergio Ramosa i Raphaela Varane'a. Niedawno pojawiła się jednak informacja o zainteresowaniu Austriakiem również ze strony PSG. Według calciomercato.com Francuzi mieliby proponować zawodnikowi aż 25 milionów euro pensji rocznie. Sam zainteresowany wolałby jednak trafić do Madrytu, ponieważ jest to jego marzenie od dziecka.

Teraz jednak okazuje się, że do gry o obrońcę będzie chciał włączyć się nowy prezes FC Barcelony, Joan Laporta. 58-latek miał jeszcze przed wyborem, w zeszłym tygodniu spotkać się z agentem Alaby, Pinim Zahavim. Informują o tym zarówno niemieckie jak i hiszpańskie media. Dziennikarze "Bild" informują, że doszło do spotkania z Zahavim w sprawie transferu reprezentanta Austrii, ale podkreślają też, że żeby trafić na Camp Nou musiałby zejść zdecydowanie ze swoich oczekiwań finansowych. "AS" natomiast podkreśla, że Laporta pozostaje w bardzo dobrych relacjach z Zahavim i z tego powodu Izraelczyk sam najchętniej widziałby swojego zawodnika w klubie z Katalonii. Oprócz tego dziennikarze informują, że z Barcy mieliby odejść Philippe Coutinho i Antoine Griezmann.

Media: Astronomiczna oferta dla Davida Alaby. Chcą ubiec Real Madryt

David Alaba gra dla Bayernu Monachium od 2008 roku. Początkowo występował w drużynach młodzieżowych, a także był na wypożyczeniu w Hoffenheim. Dla klubu z Bawarii zagrał w 419 meczach, w których zdobył 33 bramki.