Real zabezpieczył już pieniądze na jeden transfer. Wycenił, ile musiałby zapłacić za Mbappe i Haalanda

Zarówno Kylian Mbappe, jak i Erling Braut Haaland, znajdują się w czołówce klasyfikacji strzelców swoich lig. Mbappe w rozgrywkach Ligue 1 zdobył 18 bramek, natomiast Haaland ma na koncie 17 goli w Bundeslidze. W klasyfikacji strzelców ligi niemieckiej od Norwega więcej bramek ma tylko Andre Silva (18 goli – przyp.red) i Robert Lewandowski (28 goli – przyp.red).

REKLAMA

Zobacz wideo Cudowny gol Haalanda w meczu z Schalke [ELEVEN SPORTS]

Media: Real Madryt wycenił Mbappe i Haalanda. Może wydać na nich fortunę

W ostatnich dniach w hiszpańskich mediach pojawiły się informacje, jakoby głównym celem transferowym Realu Madryt na lato tego roku był Erling Braut Haaland. Zupełnie inne informacje pojawiają się w "Marce", której zdaniem to Kylian Mbappe jest numerem na liście życzeń drużyny ze stolicy Hiszpanii. Niemniej Real potrzebuje nowej gwiazdy, aby znów liczyć się w walce o trofea zarówno na krajowym podwórku, jak i w rozgrywkach międzynarodowych.

"Marca" dotarła do wycen obu zawodników, ustalonych przez Real Madryt. Jak dotąd klub zabezpieczył 125 milionów euro na poczet jednego z transferów, ale ta kwota może się zwiększyć po sprzedaży takich zawodników, jak Raphael Varane czy Luka Jović. Gdyby ostatecznie "Królewscy" zdecydowali się na sprowadzenie Erlinga Brauta Haalanda z Borussii Dortmund już w lecie 2021 roku, to są w stanie zapłacić za niego 150 milionów euro. Warto zaznaczyć, że w kontrakcie napastnika od lata 2022 roku będzie widnieć klauzula odstępnego w wysokości 75 milionów euro.

Kylian Mbappe będzie nieco droższy od Haalanda. Kontrakt napastnika z PSG wygasa z końcem sezonu 2021/2022, co oznacza, że najbliższe letnie okno transferowe może być ostatnią okazją do zarobienia na Francuzie. Real Madryt jest skłonny zapłacić za Mbappe aż 180 milionów euro, co równoważyłoby kwotę wydaną przez drużynę z Paryża w czerwcu 2018 roku po upływie okresu wypożyczenia z AS Monaco.