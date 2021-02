Real Madryt jest otwarty na sprzedaż swojej gwiazdy. Obserwuje już następcę

Raphael Varane występuje w Realu Madryt od 1 lipca 2011 roku, kiedy to został kupiony z RC Lens za 10 milionów euro. W tym sezonie Francuz zagrał w 31 meczach, w których zdobył dwie bramki. Jego kontrakt z zespołem z Madrytu wygasa z końcem czerwca 2022 roku. Rocznie obrońca zarabia cztery miliony euro.

Real Madryt otwarty na sprzedaż Varane’a. Następcą może zostać Jules Kounde z Sevilli

Raphael Varane przedłużył kontrakt z Realem Madryt we wrześniu 2017 roku, dzięki któremu związał się z drużyną ze stolicy Hiszpanii do końca sezonu 2021/2022. Rozmowy o nowym kontrakcie Francuza w ostatnich miesiącach uległy stagnacji. Varane był przymierzany do roli następcy Sergio Ramosa, natomiast wiele wskazuje na to, że ostatecznie nim nie zostanie. W umowie defensora z Realem znajduje się klauzula wykupu w wysokości 500 milionów euro. Klub jest skłonny sprzedać swojego piłkarza za zdecydowanie mniejszą kwotę.

Jak podaje "AS", Real Madryt jest skłonny wysłuchać wszelkich ofert za Raphaela Varane’a. Klub ma świadomość, że letnie okno transferowe może być ostatnią okazją do uzyskania dobrej oferty za obrońcę, dlatego też nie będzie blokować mu transferu. Chciał on odejść z Realu już w styczniu 2019 roku, ale powrót Zinedine’a Zidane’a sprawił, że postanowił zostać w klubie.

Madrycki dziennik zwraca też uwagę na potencjalnego następcę Raphaela Varane’a w Realu Madryt. Ma nim zostać obrońca Sevilli, Jules Kounde, który w swoim kontrakcie ma klauzulę wykupu w wysokości 90 milionów euro. W tym sezonie Francuz zagrał w 33 meczach i strzelił trzy gole. Piłkarzem, poza Realem, interesuje się Manchester United, Manchester City czy Paris Saint-Germain.