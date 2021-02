Mbappe postawił warunek Realowi Madryt. Złe informacje dla gwiazdy zespołu

Kylian Mbappe jest najlepszym strzelcem PSG w tym sezonie Ligue 1. Reprezentant Francji zdobył w lidze 16 bramek i jest także liderem klasyfikacji strzelców – Mbappe ma dwa gole więcej od drugiego Memphisa Depaya z Olympique Lyon. Jego kontrakt z Paris Saint-Germain wygasa z końcem sezonu 2021/2022.

Mbappe w Realu Madryt? Zawodnik postawił nowy warunek: wskazał pozycję, na której chciałby grać

Kylian Mbappe od wielu miesięcy jest łączony z transferem do Realu Madryt. Francuz jest przymierzany do roli następcy Cristiano Ronaldo i lidera tego zespołu. Kylian Mbappe i Erling Braut Haaland znajdują się obecnie na szczycie listy życzeń prezesa Realu Madryt, Florentino Pereza. 22-latek wciąż nie podjął ostatecznej decyzji w kwestii swojej przyszłości. Jego kontrakt z PSG wygasa z końcem przyszłego sezonu i nadal obie strony nie były w stanie dojść do porozumienia.

Jak podaje "AS", Kylian Mbappe postawił nowy warunek Realowi Madryt. Jeśli transfer Kyliana na Estadio Santiago Bernabeu ma dojść do skutku, to musi on grać na lewym skrzydle. To oznaczałoby zmianę statusu w zespole, a może nawet transfer Edena Hazarda. Belg dołączył do Realu w 2019 roku z Chelsea za 100 milionów euro, ale ze względu na kontuzje zagrał niewiele ponad 40 meczów dla zespołu ze stolicy Hiszpanii.

Z kolei "Marca" podaje, że Mbappe wystosował już taką prośbę przy okazji ogłoszenia nowego trenera PSG, Mauricio Pochettino. Francuz gra u nowego trenera na lewym skrzydle przy nieobecności Neymara i czuje się bardzo dobrze na tej pozycji. Kiedy Thomas Tuchel wystawiał Kyliana Mbappe na środku ataku lub na prawym skrzydle, to spotykał się z niechęcią ze strony piłkarza.