Luis Suarez odsłonił kulisy odejścia z Barcelony. To zdanie boli go najbardziej

Oddanie Luisa Suareza zostało uznane za jeden z największych błędów transferowych Barcelony. Śmiano się, że Katalończycy oddali za frytki snajpera, który w tym sezonie La Liga strzelił już 16 goli dla zespołu Atletico, pewnie prowadzącego w lidze. Urugwajski napastnik w rozmowie z "France Football" ujawnił szczegóły rozstania z Barceloną we wrześniu 2020 roku.

REKLAMA

Zobacz wideo Co się dzieje z Barceloną? "Oczekiwałbym od Koemana trochę samokrytyki"

Kandydat na nowego prezydenta Barcelony chce Mbappe i Haalanda. "To możliwe"

Suarez o kulisach odejścia z Barcelony. "Nie będę szczęśliwy tam, gdzie już mnie nie chcieli"

- Z jednej strony ta zmiana była mile widziana, ponieważ po wszystkim, czego doświadczyłem w Barcelonie i biorąc pod uwagę kierunek, w jakim to poszło (trener Ronald Koeman przekazał mu telefonicznie, że nie liczy na niego), chciałem coś zmienić. Najtrudniej jest, gdy masz rodzinę, która od sześciu lat mieszka w tym samym miejscu. Najtrudniejsze było wytłumaczenie moim dzieciom, że wyprowadzamy się, kiedy ma się przyjaciół i swoje zwyczaje w Barcelonie - mówił Suarez.

- Dzieci tęsknią za przyjaciółmi i za rodziną mojej żony w Barcelonie. Ale musisz też spojrzeć na pozytywną stronę tej sytuacji: nie będę szczęśliwy tam, gdzie ludzie już mnie nie chcieli. Teraz moja rodzina czuje, że jestem szczęśliwy i to jest najważniejsze. Najbardziej zabolało mnie to, że powiedzieli mi, że jestem stary i nie mogę już grać na najwyższym poziomie, aby być w świetnej drużynie. To się mi nie podobało - dodał urugwajski napastnik.

- Nigdy się nie poddawałem, nawet gdy przechodziłem przez trudne chwile. Podstawę stanowi umysł. Bardzo ważne jest, aby być silnym i czuć, że masz odpowiednie środki, aby wyjść z ciężkiej sytuacji. [...] Jedną z moich motywacji było to, że mogłem pokazać, że nadal można na mnie liczyć. To kwestia poczucia własnej wartości. Po tylu latach spędzonych w Barcelonie chciałem udowodnić, że wciąż mogę być przydatny, grając na najwyższym szczeblu w lidze hiszpańskiej - zakończył Suarez.

"Diego Maradona został zamordowany". Mario Baudry twierdzi, że ma dowody

Urugwajski napastnik odkąd dołączył do zespołu Diego Simeone spisuje się rewelacyjnie i pokazuje, że wiek w jego wypadku - 34 lata - jest tylko liczbą. Wspólnie z Leo Messim przewodzi klasyfikacji strzelców La Liga, a Atletico po 23 meczach ma w tabeli przewagę trzech punktów nad Realem Madryt, siedmiu nad Sevillą i ośmiu nad Barceloną.