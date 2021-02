Przyszłość Mbappe to sprawa wagi państwowej. Minister apeluje: "Kylian, zostań!"

– Kylian, zostań we Francji! Chcemy dalej ciebie tu oglądać. Potrzebujemy cię. Kibice cię potrzebują. Paris Saint-Germain cię potrzebuje. Młodzi piłkarze, którzy szukają wzoru do naśladowania, też cię potrzebują. Dziś nie możesz odejść. Zostań we Francji! – zaapelowała na antenie "France Info" minister sportu Roxana Maracineanu, dawna pływaczka i srebrna medalistka z Sydney na 200 metrów stylem grzbietowym.

Temat transferu Mbappe elektryzuje ogólnoświatowe media. Kontrakt napastnika z Paris Saint-Germain wygasa już w czerwcu 2022 roku. Na razie nie został przedłużony. – Głupotą byłoby, gdybym podejmował decyzję na temat przyszłości po jednym meczu. To długofalowy projekt. Zawsze podkreślałem, że jestem bardzo szczęśliwy w PSG – powiedział Kylian po meczu z Barceloną (4:1), w którym popisał się hat-trickiem i praktycznie samodzielnie wprowadził zespół do ćwierćfinału Ligi Mistrzów.

Sprowadzenie 22-latka to stare marzenie Florentino Pereza. Prezes Realu już raz był blisko kupienia napastnika, jednak ten nie chciał rywalizować z triem BBC i zdecydował się na skorzystanie z propozycji PSG. Obecnie jego kontrakt wygasa, a potrzebujący skutecznego napastnika Real interesuje się sytuacją snajpera. "Florentino, kup go!" – apelowali dziennikarze "AS-a", a po meczu z Barceloną "Florentino Perez" był drugim najpopularniejszym hasłem na hiszpańskim Twitterze.

Poważnym problemem są jednak kwestie ekonomiczne. Mimo wizji wygasającego kontraktu paryżanie oczekują za napastnika aż 200 milionów euro, a do tego piłkarzowi trzeba by było zapłacić kolosalną pensję, oscylującą w granicach 30-35 milionów euro rocznie netto. To może być zbyt wiele nawet dla zespołu takiego jak Real.