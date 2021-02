Angielski gigant ma nową ofertę dla Leo Messiego! Dużo gorsze warunki

Najnowsza propozycja jest znacznie niższa niż była jeszcze sześć miesięcy temu, kiedy wynosiła aż 600 tys. funtów. Obecny kontrakt Messiego z Barceloną wygasa już 1 lipca. Argentyńczyk może rozmawiać z dowolnym klubem i w lecie przenieść się do niego za darmo.

"The Sun" poinformował, że Manchester City nie jest przygotowany na to, aby spełnić warunki umowy, która zaproponował w sierpniu 2020 roku i dlatego musiał ją obniżyć aż o 170 mln funtów. - City chce, aby Messi podpisał dwuletni kontrakt na występy w klubie z Etihad Stadium z możliwością przedłużenia o jeden rok, a potem przeniósłby się na dwa kolejne sezon do MLS, gdzie grałby w klubie New York City FC, który należy do City Football Group. Taki ruch pozwoliłby mu zgodzić się na umowę obejmującą osiem lat, która oznaczałaby, że przez trzy kolejne lata pełniłby obowiązki ambasadora w całej City Football Group, która obejmuje dziesięć klubów na czterech kontynentach - czytamy na łamach angielskiej gazety. Co więcej, umowa Argentyńczyka obejmowałaby grę przez rok w Indiach lub Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Angielski klub nie jest jedynym, który chciałby pozyskać gwiazdę Barcelony. Tym drugim jest PSG. W obecnym sezonie Messi zagrał w 29 meczach i zdobył w nich 20 goli oraz zanotował 8 asyst.

Tymczasem niektórzy kandydaci na nowego prezydenta Barcelony robią wszystko, aby Messi pozostał na Camp Nou. Jeden z nich, Joan Laporta ujawnił, że w przypadku wygrania wyborów jego priorytetem będzie przekonanie Argentyńczyka do nowego kontraktu z katalońskim klubem. - Okazywanie mu uczucia jest bardzo ważne - powiedział w "Sky Sport Italia" Joan Laporta. - Historia miłosna Messiego z Barceloną jest jednym z najpiękniejszych scenariuszy w historii piłki nożnej. Zasłużył na to, żeby być kochanym. Oferta mu złożona powinna być odpowiednio wysoka, żeby czuł się doceniony. Ale jemu nie chodzi o pieniądze - dodał.