Kandydat na prezydenta Barcelony twierdzi, że wie, czego potrzebuje Messi. "Nie chodzi o pieniądze"

Władze FC Barcelony wciąż nie przedłużyły kontraktu z Leo Messim, którego umowa kończy się w czerwcu 2021 roku. Na początku marca odbędą się wybory prezydenckie w klubie, a Joan Laporta zdradza już, jakie będą jego pierwsze plany w przypadku wygrania głosowania. Zdaniem Hiszpana 33-letniemu Messiemu zależy na trofeach i odpowiednim stosunku do niego.

- Okazywanie mu uczucia jest bardzo ważne - powiedział w "Sky Sport Italia" Joan Laporta - Historia miłosna Messiego z Barceloną jest jednym z najpiękniejszych scenariuszy w historii piłki nożnej. Zasłużył na to, żeby być kochanym. Oferta mu złożona powinna być odpowiednio wysoka, żeby czuł się doceniony. Ale jemu nie chodzi o pieniądze - dodał.

W ostatnich tygodniach coraz częściej pojawiają się w mediach spekulacje dotyczące odejścia Leo Messiego z FC Barcelony. Głównymi kandydatami do pozyskania Argentyńczyka są Manchester City oraz Paris Saint-Germain. Tygodnik "France Football" umieścił nawet Messiego w koszulce mistrza Francji na swojej okładce. Po licznych wypowiedziach z obozu PSG na temat transferu gwiazdora Barcelony tytułuje swój nowy numer: "La carte secrete du PSG", czyli "Tajny list PSG" (WIĘCEJ TUTAJ>>>).

Tymczasem Rubén Uria - dziennikarz "Goal" - poinformował na początku miesiąca, że Messi nie rozmawiał z żadnym z zawodników lub trenerów PSG i Man City w sprawie ewentualnego transferu. W tym sezonie Argentyńczyk rozegrał 29 spotkań, w których strzelił 20 goli oraz zanotował osiem asyst. Obecnie 33-latek jest najlepszym strzelcem w zespole Ronalda Koemana.

- Znam go, mam z nim dobre relacje, szanujemy się wzajemnie. Jest typem zwycięzcy. Chciałby ponownie wygrywać z Barceloną. Zrobię wszystko, żeby zatrzymać go w klubie, choć spływa do nas wiele ofert od konkurencji. Bądźmy szczerzy. Pieniądze nie są gwarancją sukcesu, a Leo bardziej zależy na zdobytych pucharach, niż na zarabianiu - skwitował Laporta.