Xavi jasno o swoich planach na przyszłość. "Zobaczymy, kto zostanie prezydentem"

FC Barcelona przechodzi ostatnio bardzo trudny okres. Niedawno byliśmy świadkami afery wśród władz klubu, przez którą do dymisji podał się prezydent Josep Maria Bartomeu. Nieznana nadal jest przyszłość Leo Messiego - na dodatek wypłynęła informacja, jakoby jego kontrakt opiewał na ponad pół miliarda euro. Do tego we wtorek Duma Katalonii poniosła kolejną druzgocącą klęskę w Lidze Mistrzów z PSG. Drużyna Ronalda Koemana przegrała na własnym boisku 1:4 i po raz kolejny w ostatnim czasie, spadła na nią fala krytyki. Z uwagi na kończącą się kampanię wyborczą, na nowo rozgorzała dyskusja na temat nowego szkoleniowca.

Od dawna nie tylko media, ale również kibice Barcelony, widzą na stanowisku trenera byłego kapitana Barcy Xaviego Hernandeza. Hiszpan aktualnie jest trenerem katarskiego Al-Sadd, ale dużo mówi się o tym, że chciałby kiedyś wrócić do Katalonii. Teraz sam potwierdził to w wywiadzie udzielonym w programie "Living Football".

- Wszyscy widzą mnie jako trenera Barcelony. Bardzo szanuję Barcę i Koemana, obecnego menedżera. Życzę im wszystkiego najlepszego. Zobaczymy, kto za miesiąc zostanie prezydentem, ale bez wątpienia trenowanie Barcelony to moje marzenie - powiedział 41-latek. Jednocześnie były reprezentant Hiszpanii podkreślił, co teraz jest dla niego najważniejsze. - Obecnie trenuję w Al-Sadd i jestem tutaj szczęśliwy. To świetny azjatycki klub i stąd zobaczę, co przyniesie przyszłość - podkreślił Xavi.

Xavi Hernandez grał w Barcelonie od dziecka. Jest jednym z wychowanków słynnej La Masii. Zawodnikiem pierwszego zespołu został w 1998 roku. Od tamtej pory zagrał w barwach Blaugrany 767 meczów, w których zdobył 85 bramek i zaliczył aż 184 asysty! W 2014 roku został kapitanem drużyny i był nim aż do odejścia z klubu. Katalonię zamienił na katarskie Al-Sadd, w którym grał przez cztery lata, po czym został trenerem i jest nim do dziś.

