Kolejny poważny uraz w Realu! Dramat piłkarza! 12 meczów - cztery kontuzje. Zidane: Nie rozumiem tego!

Hiszpan w niedzielę wrócił do gry po kilkutygodniowej przerwie również spowodowanej kontuzją. Obrońca wyszedł w pierwszym składzie na mecz z Valencią. Niestety po niespełna 30. minutach gry był zmuszony opuścić boisko z kolejnym urazem i został zastąpiony przez Lucasa Vazqueza. Hiszpan nie podjął nawet próby powrotu na boisku tylko w asyście jednego z lekarzy udał się prosto do szatni, a stadion podobno opuszczał później ze łzami w oczach. "Królewscy" wygrali mecz 2:0, ale nie mogą być w pełni zadowoleni. Carvajal zagrał w tym sezonie w zaledwie 12 spotkaniach, a doznał już czterech kontuzji.

REKLAMA

Zobacz wideo Real wyszedł z kryzysu. "Dobrze, że Perez nie pociągnął za spust"

- Po badaniach przeprowadzonych na naszym piłkarzu przez służby medyczne Realu Madryt zdiagnozowano kontuzję mięśniową w prawym udzie z naruszeniem ścięgien. Uraz pod obserwacją - czytamy w raporcie medycznym.

Ból głowy Zinedine'a Zidane'a. Plaga kontuzji w Realu Madryt.

Carvajal dołączył do długiej listy kontuzjowanych piłkarzy drużyny z Madrytu. Oprócz Hiszpana Zidane nie może na tę chwilę skorzystać z usług aż siedmiu zawodników pierwszego zespołu! Do tego grona należą Sergio Ramos, Éder Militão, Marcelo, Álvaro Odriozola, Fede Valverde, Eden Hazard i Rodrygo. Trener Los Blancos nie krył podirytowania zaistniałą sytuacją na pomeczowej konferencji prasowej. - Nie rozumiem, skąd się bierze u nas tyle urazów. Bardzo nas to martwi. Jako trener nie potrafię tego wytłumaczyć. Przyznaję, że jestem poirytowany tą sytuacją. Carvajal czuł się dobrze i grał świetnie. Niestety odnowiła mu się kontuzja. Bardzo mu współczuję, jest dla nas ważnym zawodnikiem – powiedział Zidane.

Luis Suarez odejdzie z Atletico? Specjalna klauzula w kontrakcie

Według doniesień dziennika "Marca" prawy obrońca może pauzować nawet przez dwa miesiące. Oznacza to, że na boisko wróciłby dopiero w połowie kwietnia i opuścił dziewięć meczów madryckiej drużyny. W tym bardzo ważny dwumecz z Atalantą w 1/8 finału Ligi Mistrzów.

Dani Carvajal jest wychowankiem Realu Madryt. Hiszpan miał krótką przerwę w grze dla "Królewskich" kiedy w sezonie 2012/13 reprezentował Bayer Leverkusen. Już po zaledwie roku wrócił jednak na Santiago Bernabeu. W barwach pierwszej drużyny Los Blancos zaliczył w sumie 291 meczów, w których strzelił sześć bramek.

Los Sergio Ramosa jest już przesądzony. Odchodzi! "Nie widzę żadnej możliwości"