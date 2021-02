Zinedine Zidane zdradził, jaka jest jego wymarzona praca. "Oczywiście, że tego chcę"

W seniorskiej piłce Zinedine Zidane pracował jedynie w Realu Madryt, ale jego cv i tak jest bardzo imponujące. W latach 2016-18 zdobył trzy Ligi Mistrzów, a także mistrzostwo kraju. W marcu 2019 roku - po 10 miesiącach przerwy - wrócił na ławkę Królewskich i na dzień dobry zdobył kolejne mistrzostwo. W tym sezonie już ta sztuka raczej mu się nie uda, bo Real traci do Atletico osiem punktów, choć rozegrał mecz więcej. Real powalczy jednak o Ligę Mistrzów, gdzie w 1/8 finału zmierzy się z Atalantą Bergamo. Kontrakt Francuza wygasa dopiero w czerwcu 2022 roku, ale 48-latek wciąż jest pytany o swoją przyszłość.

- Ostatnio Noel Le Graet, prezes francuskiej federacji, nazwał pana faworytem do zastąpienia Didiera Deschampsa. Czy chciałby pan kiedyś objąć kadrę Francji? - spytał dziennikarz.

- Oczywiście, że tak. Ale przecież mówię o tym już od 10 lat. Mam świetne relację z prezesem federacji. W końcu znamy się już do 1998 roku. To na pewno mój cel, by pracować z kadrą. To byłoby coś pięknego, ale na razie jestem jednak w Realu i skupiam się tylko na tym. Cieszę się z każdego dnia w pracy - odpowiedział Zizou.

Poważne problemy kadrowe Realu

Już w niedzielę Real Madryt zmierzy się z Valencią. Francuz nie będzie mógł skorzystać z wielu ważnych piłkarzy m.in. Fede Valverde, Sergio Ramosa, Marcelo czy Edena Hazarda. - Jesteśmy tym bardzo zaniepokojeni, że nasi piłkarze doznają tylu kontuzji. Mam nadzieję, że ważni piłkarze niebawem wrócą do treningów z drużyną - oświadczył Zidane.

