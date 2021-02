"Porównałbym go z Neymarem". Skaut Barcelony mówi, kogo powinna ona kupić natychmiast

German Vaya Ballabriga jest jednym z najlepszych fachowców w swojej dziedzinie. W trakcie kariery poszukiwacza talentów pomógł odkryć takich zawodników jak Andres Iniesta, bracia dos Santos Jonathan i Giovanni czy też Ansu Fati. Hiszpan wrócił na Camp Nou w 2016 roku po krótkiej przerwie i w dalszym ciągu rozgląda się za kolejnymi perełkami.

Bryan Gil najlepszym kandydatem na nowego piłkarza Barcelony. "Rozmawiałem na temat Gila z Romanem Planesem".

Ballabriga był ostatnio gościem audycji "Què T'hi Jugues" w hiszpańskiej rozgłośni "Cadena SER". Wskazał tam wyraźnie, że według niego najlepszym wzmocnieniem "Barcy" byłoby ściągnięcie skrzydłowego Sevilli, Bryana Gila. Skaut nie szczędził zawodnikowi pochwał i porównywał go nawet do jednego z byłych zawodników katalońskiego klubu. - To obecnie najlepszy hiszpański piłkarz. Porównałbym go z Neymarem. Jest bardzo wszechstronny: może grać na boku obrony, w środku pola albo na skrzydle. To robi wrażenie - stwierdził Vaya Ballabriga.

Twierdzi również, że kierownictwo "Blaugrany" też uważnie obserwuje sytuację zawodnika i jest nim bardzo zainteresowane. - Rozmawiałem na temat Gila z Romanem Planesem. On też ma na niego oko - stwierdził skaut Barcelony - Jeśli Gila kupi się teraz, to będzie kosztował 35 mln euro. Jeżeli jednak podpisze nową umowę z Sevillą, to wtedy klauzula odstępnego wzrośnie do 150 mln euro.

Bryan Gil zadebiutował w seniorskim zespole Sevilli w 2019 roku. Wcześniej występował w drużynach młodzieżowych. Dla drużyny z Andaluzji zagrał w 21 meczach, w których zdobył dwie bramki. Od początku tego sezonu przebywa na wypożyczeniu w Eibar, gdzie rozegrał 16 spotkań i strzelił trzy gole.

