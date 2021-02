Media: Ramos odrzucił ostateczną ofertę Realu. Ma podpisać lukratywny kontrakt

Sergio Ramos aktualnie leczy poważną kontuzję, więc nie może na tę chwilę rozgrywać meczów. Nie próżnuje za to w sprawach swojej przyszłości. Od dłuższego czasu media spekulują na ten temat, ponieważ pojawiły się informacje, jakoby nie miał zamiaru podpisywać nowego kontraktu z Realem i próbował przenieść się do Anglii. Te doniesienia zdają się teraz potwierdzać.

REKLAMA

Zobacz wideo Wielki powrót Luki Jovicia! W 38 minut strzelił tyle goli, co przez 1,5 roku w Realu Madryt [ELEVEN SPORTS]

Według informacji, którymi dysponują dziennikarze "Todofichajes" włodarze "Królewskich" mieli zaproponować Hiszpanowi kontrakt na dwa lata z 10% obniżką pensji w stosunku do tego co zarabia teraz. Umowa została odrzucona i teraz agent zawodnika ma zająć się ustalaniem warunków zatrudnienia w Manchesterze United. Rene Ramos uda się na Wyspy Brytyjskie już w przyszłym tygodniu.

Ogromne problemy Realu Madryt. Potężny ból głowy Zidane'a

Zatrudnieniem Andaluzyjczyka zainteresowane miało być również PSG. "L'Equipe" informowało kilka dni temu, że Paryżanie zawarli swego rodzaju pakt z Florentino Perezem. W jego ramach mieli nie negocjować z obrońcą ewentualnego transferu, dopóki trwają rozmowy w sprawie przedłużenia kontraktu. Wygląda na to, że teraz już nic nie stoi na przeszkodzie, ale podobno sam zawodnik woli przenieść się do Premier League.

Real rozgląda się za zastępcami Ramosa. Alaba głównym faworytem.

Władze Realu brali pod uwagę odrzucenie propozycji kontraktowej przez Sergio Ramosa i dlatego rozglądali się uważnie po rynku transferowym w celu znalezienia ewentualnego zastępstwa. Jakiś czas temu bardzo głośno było za sprawą dziennika "Marca", który informowała o przenosinach Davida Alaby do "Królewskich". Gra na Santiago Bernabeu ma być marzeniem Austriaka i wydaje się, że jest on głównym faworytem do zastąpienia kapitana mistrzów Hiszpanii.

Jeden transfer zbłaźnił Barcelonę. Może i biega jak kulawy, ale strzela jak nikt

Poza Alabą w kontekście transferu wymienia się jeszcze kilka nazwisk, przede wszystkim Julesa Kounde, Diego Carlosa, czy też Pau Torresa. Kounde i Carlos tworzą środek defensywy Sevilli, która w 21 meczach La Liga straciła tylko 16 goli. To drugi najlepszy wynik w hiszpańskiej ekstraklasie. Z kolei stoperem Villarrealu interesuje się wiele czołowych ekip w tym między innymi FC Barcelona. 24-letni Hiszpan imponuje wyprowadzeniem piłki i dobrą techniką.