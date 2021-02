Sergio Ramos! Kolejna klęska spadła na Real! Zidane'owi zabraknie piłkarzy na zmiany!

W tym sezonie Realu problem goni problem. Nie dość, że Królewscy rozgrywają jeden z najsłabszych sezonów od lat (odpadli z trzecioligowym Alcoyano z Pucharu Króla, przegrali z Athletikiem w półfinale Superpucharu i praktycznie nie mają szans na mistrzostwo), to jeszcze sporo dzieje się poza boiskiem. Niepewna jest przyszłość Zinedine’a Zidane’a, któremu na piątkowej konferencji prasowej puściły nerwy, i Sergio Ramosa. Kapitan wciąż nie doszedł do porozumienia z Realem ws. przedłużenia kontraktu wygasającego 30 czerwca, a w negocjacjach nie pomagają kłopoty zdrowotne. Hiszpan opuścił w tym sezonie już dziesięć meczów z powodu kontuzji, a ta lista się wydłuży. Jak poinformowało radio Cadena COPE, 35-latek jeszcze w sobotę przejdzie operację kolana.

Półtora miesiąca bez Sergio Ramosa. Kolejny problem Realu

Ramos od dawna odczuwał ból tej części ciała. Lekarze Realu zalecili mu zabieg oczyszczający kolano. Piłkarz będzie pauzować 6-7 tygodni. Opuści oba mecze z Atalantą (24 lutego i 16 marca) w Lidze Mistrzów, a także sześć spotkań w La Liga — z Getafe, Valencią, Realem Sociedad, Atletico, Elche i Celtą. Teoretycznie, Hiszpan powinien wrócić na hipotetyczne ćwierćfinały Champions League, o ile Królewskim uda się wyeliminować ekipę z Bergamo, co oczywiste nie jest, bo wyniki madrytczyków bez kapitana były zdecydowanie słabsze.

Płonne nadzieje lekarzy Realu. Długa lista kontuzjowanych

W Madrycie liczyli, że 35-latek wróci do drużyny na mecz z ostatnią w tabeli Huescą (sobota, 16.15). Piłkarz w środę i czwartek pracował z zespołem, ale zabrakło go na piątkowych zajęciach. Jak podaje COPE, po nim zapadła decyzja o operacji. Ramos pozostanie na długiej liści kontuzjowanych zawodników Realu. Są na niej też Dani Carvajal, Lucas Vazquez, Fede Valverde, Eden Hazard, Isco i Rodrygo Goes. Dołączając do tego zawieszenie Edera Militao, Zidane do Asturii mógł zabrać ledwie 17 piłkarzy, w tym dwóch graczy rezerw i trzech bramkarzy. To uniemożliwi mu wykorzystanie kompletu pięciu zmian, które są możliwe w tym sezonie La Liga.

Czy Ramos zostanie w Realu? Końca negocjacji nie widać

Warto dodać, że przyszłość kapitana Królewskich stanowi zagadkę. Choć w lipcu Florentino Perez mówił, że przedłużenie umowy jest formalnością, to piłkarz dalej nie złożył podpisu. Kością niezgody pozostaje zarówno długość kontraktu (rok lub dwa) jak i jego wysokość (Ramos nie chce zarabiać mniej, a Real oferuje mu tę samą pensję obniżoną o 10 proc., tak jak wynagrodzenia innych zawodników). W ostatnich tygodniach negocjacje wydają się toczyć w mediach społecznościowych. Ramos polubił na Instagramie wpis, że Real źle traktuje swoje legendy, natomiast Nacho Fernandez, stoper Królewskich, pochwalił wpis, że "Sergio nie można tak po prostu dać czeku in blanco". Zamieszanie trwa, a hiszpańskie media podzieliły się na obozy klubu i piłkarza. Z ostatnich doniesień wynika, że madrytczycy chcą zamknąć sprawę do końca marca. — Mogę tylko mieć nadzieję, że ten temat zostanie rozwiązany — powiedział Zidane, który dodał, że w sprawie Ramosa "nikt nic nie wie".