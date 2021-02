Kolejny kompromitujący wyciek w Barcelonie, Ansu Fati jest "kolosalnie zły"

Ansu Fati był rewelacją początku sezonu. Młody napastnik był jednym z najlepszych strzelców Barcelony, błyszczał w reprezentacji Hiszpanii i wielu upatrywało w nim następcy Leo Messiego. Niestety, na początku listopada doznał kontuzji kolana. Miał wrócić na przełomie lutego i marca, ale wiemy już, że do tego nie dojdzie. A zagadką pozostaje to, czy 18-latka zobaczymy w tym sezonie na murawie!

Miał wrócić po czterech miesiącach, ale to nierealny termin. Kolano Fatiego dalej puchnie

Jak informują dziennik "AS" i telewizja TV3, rekonwalescencja Fatiego przebiega źle. Przewidywano, że potrwa ona cztery miesiące, ale po trzech zawodnik dalej nie może zwiększać obciążenia. Gdy to robi, kontuzjowane kolano puchnie. Wychowanek Blaugrany dwa tygodnie temu przeszedł drugą operację, jednak i ona nie załagodziła problemu. Piłkarz przechodzi leczenie komórkami macierzystymi. Obecnie trenuje m.in. w basenie, ale na murawie spodziewać się możemy go najwcześniej za dwa miesiące. Jak nie później.

Ansu Fati trzeci raz pójdzie pod nóż? W Barcelonie stawiają na przyszłość, ale co z Euro?

Z informacji z Camp Nou wynika bowiem, że istnieje duże prawdopodobieństwo, iż snajper będzie musiał po raz trzeci pójść pod nóż. To wiązałoby się z zakończeniem marzeń o powrocie na murawę w tym sezonie i praktycznie wykluczałoby występ 18-latka na Euro 2020. W Barcelonie nie chcą przyspieszać procesu rekonwalescencji Fatiego. Młody piłkarz ma przed sobą jeszcze kilkanaście lat gry. Ryzykowanie jego zdrowiem, by wrócił na końcówkę sezonu, w którym Barca – jak przyznał sam Ronald Koeman – nie ma szans na wiele trofeów, jest po prostu bez sensu. Kluczowym jest pełne wyleczenie nastoletniej perły, wobec której mają na Camp Nou ogromne nadzieje. – Byłoby miło, gdyby Ansu zagrał z Paris Saint-Germain, ale najważniejsze jest to, by w pełni się wyleczył. Nie mam zamiaru nakładać na niego presji i mówić o jakimś konkretnym terminie – powiedział Koeman.

FC Wyciek. Ansu Fati wściekły na opublikowanie informacji o stanie jego zdrowia

Co ciekawe, Moises Llorens z ESPN podał, że Fati jest "kolosalnie zły", że doszło do wycieku informacji o stanie jego zdrowia. Piłkarz znalazł już osobę, która puściła parę. "Wyciek nie pochodzi z klubu, ale od osoby, która bardzo chciałaby się w nim znaleźć" – napisał Llorens. Sugeruje to, że może chodzić o Victora Fonta (kandydat na prezydenta Barcelony) lub o doktora Ramona Cugata, który ma zostać członkiem zarządu Fonta i który operował nastoletniego napastnika. Niezależnie od tego, czy to prawda, w ostatnich dniach w Barcelonie regularnie dochodzi do wycieków. Sprawa Fatiego to trzeci taki temat po tym, jak światło dzienne ujrzały raport dyrekcji sportowej o stanie środkowych obrońców oraz kontrakt Leo Messiego opublikowany przez dziennik "El Mundo".