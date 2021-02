Luis Suarez ujawnił kulisy odejścia z Barcelony. "Było ciężko"

FC Barcelona oddając go w lecie niemal za darmo do drużyny Atletico Madryt, popełniła jedną z największych pomyłek transferowych w ostatnich latach.

Suarez w programie "El Transistor" w wywiadzie, cytowanym przez portal ondacero.es przyznał, że w momencie wyjazdu z Barcelony czuł się bardzo źle, ale po przyjeździe do Madrytu poczuł wielką ulgę. - Podczas negocjacji z Atletico pierwszą rzeczą, jaką powiedziałem, było to, że dopóki nie opuszczę Barcelony, nie chcę nigdzie grać. Miałem wiele propozycji, nie tylko z Juventusu - powiedział Suarez.

W kolejnej części rozmowy Urugwajczyk odniósł się do odejścia z Barcelony. Po przyjściu Ronalda Koemana kilku piłkarzy nie miało już czego szukać na Camp Nou i jednym, z nich był właśnie Suarez. Holenderski trener sam nie podjął decyzji o pozbyciu się Urugwajczyka, a zrobił to zarząd katalońskiego klubu. - Było ciężko ze względu na sposób, w jaki mnie pożegnano. Nie chciałem, aby moje dzieci widziały, jak odchodzę z klubu. Kiedy przyszedł czas, aby im o tym powiedzieć, było to bardzo trudne - ujawnił Urugwajczyk.

Suarez przyznał, że trener zakomunikował mu, że może szukać sobie nowego klubu, pomimo tego, że napastnik miał ważny kontrakt z Barceloną. - Koeman zadzwonił do mnie i powiedział mi, że Barcelona nie będzie na mnie liczyć. Kiedy klub ogłosił decyzję, to rozpoczęły się negocjacje z Atletico - kontynuował.

Wielkim orędownikiem sprowadzenia Suareza do Atletico był trener, Diego Simeone. - Jest jednym z tych szkoleniowców, którzy potrafią przekonać zawodników. Ma odpowiednią mentalność. Zaufał mi, chociaż niektórzy mówili, że nie jestem to zbyt dobry moment. Zwycięski charakter trenera wyróżnia się, ponieważ nigdy nie myśli o niczym innym, jak tylko o zwycięstwie - dodał Suarez.

Suarez jest obecnie liderem strzelców La Liga - aż 14 goli w 16 meczach, a Atletico zdecydowanie prowadzi w tabeli z przewagą aż 10 punktów nad Barceloną i Realem Madryt. Zespół Simeone ma rozegrany jeden mecz mniej niż najgroźniejsi rywale.