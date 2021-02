Gerard Pique mimo urazu dobrze się bawi. Drwi z Realu, zaczepił też hiszpańskich sędziów

Obrońca FC Barcelony doznał bardzo groźnie wyglądającej kontuzji kolana w listopadowym meczu z Atletico Madryt. Początkowo mówiło się o 6-8 tygodniach przerwy, ale już wiadomo, że leczenie prawdopodobnie trochę się przedłuży. Przez ten czas Pique udzielił wywiadów streamerom Ibaiowi z platformy Twitch oraz DjMaRiiO z YouTube'a.

- Któregoś dnia były sędzia powiedział, że 85 procent arbitrów pochodzi z Madrytu. Jak mają nie gwizdać na ich korzyść? Czy nawet nieświadomie nie dadzą więcej jednemu zespołowi niż drugiemu?- zastanawia się Pique - Szanuję profesjonalizm sędziów i wiem, że starają się wykonywać swoją pracę jak najlepiej. Ale gdy przychodzi chwila zwątpienia... - dodał stoper, zdecydowanie sugerując decyzje na korzyść stołecznych drużyn.

Pique znany jest ze swoich uszczypliwości wobec Realu, ale również ze swojej lekkiej obsesji wobec sędziów. - Ostatnie mistrzostwo Realu to najbardziej groteskowa rzecz, jaką w życiu widziałem. W meczu z Realem Sociedad były cztery wątpliwe akcje i wszystkie odgwizdano na ich korzyść. Te rzeczy z systemem VAR są całkowicie nie do usprawiedliwienia. W Bilbao odgwizdano karnego dla Realu za nadepnięcie w polu karnym, a ich rywalom nie, a to były bardzo podobne akcje - przekonywał Hiszpan.

Głośno jest ostatnio na temat przyszłości kapitana Realu MadrytSergio Ramosa. Według "The Mirror" 34-latek po sezonie odpuści Santiago Bernabeu, a jego głównym celem ma być Manchester United. Nie są to jeszcze potwierdzone informacje, ale faktem jest, że Hiszpan w dalszym ciągu nie przedłużył kontraktu z "Królewskimi".

Pique postanowił się odnieść również do tego tematu i przy okazji dodać parę słów o swojej relacji z zawodnikami z Madrytu. - Rozmawiam z nim, ale nie na temat jego kontraktu. Fajnie się dogadujemy. Stostunki z piłkarzami z Madrytu są dobre. Po meczach zamieniłem się koszulkami z kilkoma zawodnikami Królewskich. Mam trykoty Cristiano Ronaldo, Karima Benzemy, Ramosa... Ale założenie jednego z nich to dla mnie zbyt wiele – wyznał.

Gerard Pique zagrał w tym sezonie zaledwie w 10 meczach, w których strzelił jedną bramkę.