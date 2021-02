Trener Barcelony wściekły na słowa Di Marii o Messim: To niegodne

Barcelona po niesamowitym meczu pokonała Granadę 5:3 w spotkaniu ćwierćfinałowym Pucharu Króla. Na pomeczowej konferencji nie obyło się bez pytań o przyszłość Messiego.Temat rozgorzał po tym, jak Angel Di Maria postanowił podzielić się swoimi odczuciami co do przyszłości kapitana Barcy.

- Mam nadzieję, że Leo do nas dołączy. Jest na to duża szansa. Musimy być cierpliwi i czekać na rozwój wypadków - powiedział argentyński skrzydłowy PSG. Słowa te nie spodobały się oczywiście trenerowi Barcy, co dało się odczuć w jego wypowiedzi. - Dla mnie Di Maria pokazał brak szacunku - zaczął Koeman. - Mówienie tak dużo o kimś, kto nadal jest graczem Barcelony jest niegodna. To błąd.

- To nie w porządku. Za dużo się mówi o Leo. Gra dla Barcy, a ponadto przed nami dwumecz z PSG - dodał Holender. Były selekcjoner reprezentacji Holandii walczy o to, aby mimo złej atmosfery wokół klubu Messi został na Camp Nou. Sam potwierdzał to ostatnio w wywiadzie dla "The Athletic". - Rozmawiałem z nim u niego w domu jeszcze przed rozpoczęciem sezonu. Przedstawiłem mój plan, a Leo był nim podekscytowany. Wiedziałem, że ma pewne problemy z klubem, ale nie chciałem się w to wgłębiać. Powiedziałem: "Będę szczęśliwy, jeśli zostaniesz. Jeżeli tego nie zrobisz, to twoja decyzja i ty musisz się dogadać z klubem. Jeśli zostaniesz, będziesz częścią drużyny. Twoim zadaniem będzie wyciągnąć z siebie wszystko, co najlepsze" - zapewniał trener Barcelony.

PSG robi podchody pod transfer Messiego

Wypowiedź Di Marii nie jest przypadkowa. Jest częścią misji sprowadzenia Messiego do Paryża. Wcześniej swoje w tym temacie dołożyli m.in. Neymar czy dyrektor sportowy Leonardo. Reprezentant Brazylii prawie za każdym razem, kiedy wypowiada się publicznie, stara się wtrącić temat Argentyńczyka. - To, czego pragnę najbardziej, to ponowna gra z Messim - mówił na początku grudnia w rozmowie z ESPN.

Czasu nie zamierza tracić również Leonardo. Głośno było niedawno o jego wywiadzie dla "France Football", w którym również wypowiedział się na temat kapitana "Blaugrany". - Siedzimy przy wielkim stole zainteresowanych w tej sprawie. Tak naprawdę jeszcze nie siedzimy, ale mamy zarezerwowane miejsce - mówił Brazylijczyk - Tacy wielcy piłkarze jak Messi zawsze są na naszej liście. Oczywiście to nie jest czas, aby o tym rozmawiać ani o tym marzyć. Cztery miesiące w piłce nożnej to wieczność, szczególnie w tym czasie.

Lionel Messi ma obowiązujący kontrakt z Barceloną tylko do końca sezonu 2020/21. Oznacza to, że latem będzie mógł opuścić Camp Nou za darmo.