Ronald Koeman przekonywał Leo Messiego do pozostania w Barcelonie. "Przedstawiłem mu mój plan"

Brak porozumienia na linii FC Barcelona - Leo Messi ws. nowego kontraktu oznacza, że Argentyńczyk mógłby znaleźć nowego pracodawcę, z którym związałby się od sezonu 2021/22. Już na początku stycznia Carlos Carpio z "Marki" napisał: "Messi wciąż chce opuścić Barcelonę, nic w tej kwestii się nie zmienia". Czy kapitan zespołu odejdzie z klubu po wypełnieniu aktualnej umowy?

REKLAMA

Zobacz wideo Co się dzieje z Barceloną? "Oczekiwałbym od Koemana trochę samokrytyki"

- Nie jestem tego do końca pewien. Ale mam nadzieję, że zostanie, ponieważ wciąż jest świetnym piłkarzem, chce wygrywać mecze dla nas, dla drużyny - powiedział Ronald Koeman w rozmowie z "The Athletic" - Cieszę się, że mogę go trenować. Gdy spojrzysz na jego cechy każdego dnia podczas treningów, to jest niesamowite. Oczywiście, dołączył do Barcelony będąc młodym dzieckiem, ale wciąż nie mogę sobie wyobrazić Leo Messiego w koszulce innej, niż Barcy - dodał Holender.

Ronald Koeman przekonywał Messiego do pozostania w klubie. Plany Barcelony zatrzymają Argentyńczyka?

- Rozmawiałem z nim u niego w domu jeszcze przed rozpoczęciem sezonu. Przedstawiłem mu mój plan i był nim podekscytowany. Wiedziałem, że ma pewne problemy z klubem, ale nie chciałem się zagłębiać. Powiedziałem Leo: "Będę szczęśliwy, jeśli zostaniesz. Jeżeli tego nie zrobisz, to twoja decyzja i ty musisz się dogadać z klubem. Gdy zostaniesz, będziesz częścią drużyny. Twoim zadaniem będzie wyciągnąć z siebie wszystko, co najlepsze" - oznajmia trener FC Barcelony.

Jeden z największych talentów piłkarskich zakończył karierę! Nie dał rady

O możliwym odejściu Messiego z Barcelony spekulowano już przed rozpoczęciem obecnego sezonu. Argentyńczyk był szczególnie niezadowolony z wyników drużyny w poprzednich rozgrywkach. Głównymi klubami, do których przypisywano piłkarza były Paris Saint-Germain oraz Manchester City. Obecnie kapitan zespołu zmaga się z kolejnymi problemami.

Kilka dni temu hiszpański dziennik "El Mundo" opublikował artykuł, w którym ujawnił zarobki Messiego w FC Barcelonie. W artykule padła kwota 555 milionów euro. Od listopada 2017, gdy gwiazdor przedłużył umowę i według gazety klub rocznie wydawał na niego kwotę 138 mln euro brutto (kwota stała plus premie). A do tego doszło jeszcze 115 mln za podpis pod przedłużeniem umowy i 77 mln za "lojalność wobec Barcy". - Ktokolwiek ujawnił kontrakt Messiego, nie może mieć przyszłości w Barcelonie - skomentował sytuację Ronald Koeman.