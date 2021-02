Carpio zdradził przyszłość Zidane'a w Realu Madryt. "Już postanowione"

Rozgrywki w tym sezonie nie są najlepsze dla Realu Madryt. "Królewscy" zajmują 3. miejsce w tabeli Primera Division z 10 punktami straty do prowadzącego Atletico Madryt. Z kolei w Pucharze Króla Real odpadł z trzecioligowcem, a w Superpucharze Hiszpanii musiał uznać wyższość Athletiku. Dodatkowo awans do kolejnej fazy Ligi Mistrzów był zagrożony do ostatniej kolejki.

Poza słabszymi wynikami hiszpańscy dziennikarze wspominają o nie najlepszych relacjach trenera z młodszymi zawodnikami i nadmiernym przywiązaniu do starszych piłkarzy. O szczegółach ostatniej decyzji kierownictwa klubu z Madrytu poinformował Carlos Carpio z "Marki" w programie "El Golazo de Gol".

Z informacji podanych przez dziennikarza wynika, że bez względu na ostateczny wynik Zinedine Zidane do końca sezonu 2020/2021 będzie prowadził Real Madryt. Po sezonie Zidane zostanie zwolniony. Na ten moment nie wiadomo, kto zastąpi Francuza na stanowisku szkoleniowca Realu Madryt. Kilkanaście tygodni temu faworytem wydawał się Mauricio Pochettino, ale ten od stycznia 2021 roku jest odpowiedzialny za wyniki PSG. Z posadą trenera łączono także Juliana Nagelsmanna z RB Lipsk.