Sergio Ramos ma jasny cel w przypadku odejścia. Ten klub ma priorytet

Sergio Ramos wciąż nie doszedł do porozumienia z Realem Madryt ws. nowego kontraktu. Kilka dni temu kapitana mistrza Hiszpanii przypisywano do Paris Saint-Germain, jednak według informacji brytyjskiego dziennika, zawodnik nie zdecyduje się przejść do francuskiego klubu. Piłkarz miał również odrzucić oferty z Chin, ponieważ jego rodzina nie jest gotowa na zmianę w tym kierunku.

Sergio Ramos trafi do Premier League? Trzy topowe kluby w walce o Hiszpana

Zdaniem mediów 34-latek wciąż chciałby zarabiać około 200 tys. funtów tygodniowo. Piłkarz miał również odrzucić dwuletnią umowę Realu Madryt z obniżoną pensją o 10 proc. Które kluby stać na utrzymanie Ramosa? "Mirror" wymienia Manchester City, Liverpool oraz Manchester United. Źródła bliskie dziennikowi twierdzą, że transfer do pierwszych dwóch zespołów byłby bardzo trudny, ale żaden klub nie jest wykluczony.

"Oczekuje się, że Ramos w pierwszej kolejności będzie celował w Manchester United" - czytamy w artykule. Do transferu na Old Trafford obrońcę ma przekonać przykład Edinsona Cavaniego, który dołączył do Premier League mając 33-lata. Ostatnie statystyki piłkarza mają pokazać, że "wiek nie jest barierą".

Obecnie Manchester United zajmuje 2. miejsce w tabeli, a do lidera - Manchesteru City - brakuje mu trzech punktów (City ma jedno spotkanie mniej, przewaga może wzrosnąć do 6 pkt). W ostatnich dwóch meczach piłkarze Ole Gunnara Solskjaera zanotowali spadek przegrywając z Sheffield Utd 1:2 oraz remisując z Arsenalem 0:0. Kolejne spotkanie United rozegra we wtorek (2 lutego) z Southampton.