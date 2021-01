Cudowny strzał Messiego! Bramkarz nawet nie interweniował! Nie miał szans [WIDEO]

Zobacz wideo Lewandowski coraz bliżej rekordu Muellera! Gol i asysta Polaka [ELEVEN SPORTS]

Była 20. minuta spotkania Barcelony z Athletic Bilbao. Leo Messi podszedł do rzutu wolnego sprzed pola karnego. I przymierzył idealnie! - Cudownie wykonany rzut wolny - ocenił komentujący to spotkanie na antenie Canal+ Sport Tomasz Ćwiąkała. To po prostu trzeba zobaczyć!

Zobacz cudowne trafienie Leo Messiego:

Wyjątkowa bramka Leo Messiego

Dla Leo Messiego to wyjątkowa bramka. Argentyńczyk trafił po raz 650. w barwach FC Barcelony, w której występuje nieprzerwanie od 2004 roku. W tym czasie rozegrał 755 meczów i zdobył wszystko, co było możliwe do zdobycia w piłce klubowej - 10 tytułów mistrza Hiszpanii, 6-krotnie sięgał po Puchar Króla, 8-krotnie wygrywał Superpuchar Hiszpanii, 4-krotnie zdobył Ligę Mistrzów, 3-krotnie Superpuchar Europy i Klubowe Mistrzostwo Świata.

Barcelona po bramce Messiego prowadziła 1:0. W pierwszej połowie miała zdecydowaną przewagę nad rywalem i niewiele wskazywało na to, że Athletic może odwrócić losy spotkania. Po przerwie losy spotkania się odwróciły, a już w 49. minucie padła bramka wyrównująca. Piłkę do własnej siatki skierował Jordi Alba.