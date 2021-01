Klęska Realu. "Zmarnowana generacja". Zidane z nimi sobie nie radzi

Sinusoidalny sezon Realu trwa. Po odpadnięciu z Superpucharu Hiszpanii i Pucharu Króla nadeszło efektowne zwycięstwo nad Deportivo Alaves (4:1), a zastępujący zakażonego koronawirusem Zinedine'a Zidane'a David Bettoni miał aż tydzień na pracę z zespołem. – Jestem przekonany, że w sobotę zobaczycie dobrą wersję Realu – przekonywał 49-latek. Ale srogo się przeliczył. Królewscy znów zagrali fatalnie. Na własnym stadionie przegrali z Levante (1:2). Po dwudziestu kolejkach maja na swoim koncie cztery porażki, jedną więcej niż w całym poprzednim sezonie. Do prowadzącego w LaLiga Atletico, które zagrało dwa mecze mniej, tracą już siedem punktów.

Zidane nie jest jedynym winnym porażki Realu. Ale też nie zrobił nic, by pomóc drużynie

Po tygodniu spokoju wróciły wątpliwości ws. Zidane'a. To nie jest wina Francuza, że Eder Militao wyleciał z boiska po ośmiu minutach czy to, że pozwalał zawodnikom Levante na bardziej fizyczną grę. Ani to, że Vinicius minutę po wyjściu na boisku prowokuje głupi rzut karny. Ani to, że Alvaro Odriozola w powrocie do jedenastki w LaLiga popełnia głupi błąd kończący się golem Jose Luisa Moralesa. Ale będący w stałym kontakcie z Zizou Bettoni nie zrobił nic, by pomóc drużynie. Nie było zmiany taktyki. Casemiro dwoił się i troił, ale sam nie był w stanie załatać dziur w defensywie. Ostatecznie na nic zdały się też parady znakomitego Thibauta Courtoisa. Nie było też dobrych zmian. Po godzinie gry, przy wyniku 1:1, z boiska zdjęty został rozgrywający słaby mecz Eden Hazard. W 82. minucie, przy 1:2, zmienieni zostali Marco Asensio i Karim Benzema, czyli odpowiednio strzelec gola oraz piłkarz, bez którego ofensywa Królewskich staje. Los Blancos wykorzystali ledwie trzy z pięciu zmian, a gonili wynik z atakiem Vinicius Junior – Sergio Arribas – Mariano Diaz. Efekty były dramatyczne, a najlepszy dowód bezsilności dostaliśmy w doliczonym czasie gry, gdy po przypadkowej indywidualnej akcji Mariano zdecydował się na strzał z 30-35 metrów. "Kolejne fiasko. Podejście piłkarzy Realu było dobre, ale ich gra była idealnym przykładem niemocy" – podsumował redaktor naczelny "AS-a" Tomas Roncero.

"Zmarnowana generacja" Realu. Zidane znakomicie zarządza ego gwiazd, ale z młodymi sobie nie radzi

– Młodzi piłkarze Realu od jakiegoś czasu nie grają na miarę potencjału. To wina sztabu trenerskiego – krytykował Alvaro Benito, były zawodnik Królewskich i obecny komentator meczów LaLiga. Kilka lat temu Florentino Perez masowo kupował utalentowanych zawodników, chcąc odmłodzić skład, jednak jego plan się nie powiódł. Zachwycaliśmy się zdolnościami psychologicznymi Zidane'a, który znakomicie zarządzał ego gwiazd, ale ten sam Zizou nie radzi sobie z wprowadzaniem młodzieży. Hiszpanie piszą o "zmarnowanej generacji". Wielu graczy odeszło, jak np. Luka Jović, Martin Odegaard, Sergio Reguilon, Achraf Hakimi, Marcos Llorente czy Dani Ceballos, narzekając na brak komunikacji z trenerem. A ci, którzy zostali (Rodrygo Goes, Odriozola, Vinicius), nie grają na miarę potencjału. – Dwa lata temu Vinicius miał wiele do poprawy, jednak miał mnóstwo interesujących aspektów i zapewniał rzeczy trudne do odnalezienia w dzisiejszym futbolu. Dziś nic z tego nie zostało. Młodzi piłkarze potrzebują ciągłej pomocy ze strony sztabu, by się rozwijać i osiągać szczyt możliwości. A tymczasem najlepszymi zawodnikami Realu są ci ze "starej gwardii", którzy są świetni, ale wieczni nie będą – uważa Benito.

Zidane chciał pochwalić piłkarzy, a jednym zdaniem podsumował sezon Realu

Wszystko wskazuje na to, że koniec sezonu oznaczać też koniec drugiego etapu Zidane'a. Na dziś, trudno mówić o jakimkolwiek powodzie do optymizmu. Sytuacja ekonomiczna Realu jest dużo lepsza niż ta Barcelony, ale Królewscy, tak jak Katalończycy, w ostatnich latach wzmacniali się fatalnie i sprowadzali piłkarzy, którzy w większości zawodzili. Gdy "stara gwardia" wznosi się na odpowiedni poziom, Real jest groźny dla każdego. Widzieliśmy to w jedenastu kolejkach kończących ubiegły sezon, w El Clasico (3:1) czy w grudniu, gdy Królewscy ograli Sevillę, Borussię Monchengladbach i Atletico. – Kiedy moi piłkarze muszą się odpowiednio nastawić, to to robią – powiedział Zidane po wygranym 2:0 meczu z Interem w Lidze Mistrzów. Chciał pochwalić zawodników, ale wypowiedział zdanie dobrze podsumowujące sezon Królewskich, którzy u siebie przegrywali z Alaves, Cadizem, Levante. Jak mówi stare porzekadło, to właśnie takimi meczami zdobywa się mistrzostwo.

W 17 dni Real powiedział "adios" trzem trofeom. A za niecały miesiąc wraca Liga Mistrzów

Courtois mówił, że Real będzie do końca walczył o mistrzostwo, a Bettoni mówił o drużynie grającej z dumą, ale fakty są takie, że w 17 dni piłkarze z Madrytu powiedzieli "adios" trzem trofeom – Superpucharowi, Pucharowi Króla i mistrzostwu. A już za 25 dni pierwsze starcie z Atalantą w 1/8 finału Ligi Mistrzów. I trudno uważać Królewskich za pewniaków do awansu.