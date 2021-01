Zidane na wylocie z Realu Madryt? Media wskazują potencjalnych następców

W ostatnich tygodniach Real Madryt odpadł z rozgrywek Pucharu Króla przegrywając z trzecioligowym Alcoyano 1:2. W La Liga zajmuje 2. miejsce, ale drużynie Zidane'a do liderującego Atletico Madryt brakuje aż siedmiu punktów. Ostatnie wyniki klubu stawiają pod znakiem zapytania utrzymanie posady przez francuskiego szkoleniowca. "Jego przyszłość w Realu wisi na włosku" - pisze hiszpański dziennik "Mundo Deportivo".

Real Madryt rozważa zwolnienie Zinedine'a Zidane'a. Wśród następców Wenger czy Nagelsmann

Jako głównego kandydata do objęcia stanowiska trenera Realu Madryt do tej pory wskazywano szkoleniowca Tottenhamu Hotspur, Mauricio Pochettino. Argentyńczyk zdecydował się jednak związać z Paris Saint-Germain do końca czerwca 2022 roku. Kolejni na liście mistrza Hiszpanii są Massimiliano Allegri, Julian Nagelsmann, Joachim Loew, Maurizio Sarri oraz Arsene Wenger.

Jedynie Nagelsmann i Loew są czynnymi trenerami, którzy prowadzą kolejno RB Lipsk oraz reprezentację Niemiec. Allegri i Wenger mają ogromny dorobek w swoich karierach. Włoski szkoleniowiec zdobył sześć tytułów mistrza Włoch czy cztery Puchary Włoch. W sezonie 2016/17 doprowadził Juventus do finału Ligi Mistrzów, w którym przegrał z Realem 1:4.

Wenger z kolei pełni obecnie funkcję dyrektora rozwoju sportowego w FIFA. Francuz jest kojarzony głównie z Arsenalem, gdzie na stanowisku trenera spędził 22 lata. W tym czasie trzykrotnie triumfował w Premier League, siedmiokrotnie w Pucharze Anglii oraz tyle samo w Superpucharze Anglii. Według "Mundo Deportivo" władze klubu ze stolicy rozważają także kandydaturę trenerów z Hiszpanii.

Wśród nich znaleźli się byli piłkarze Realu Madryt: Raul, który obecnie prowadzi młodzieżowe drużyny Królewskich oraz Guti będący ostatnio trenerem UD Almeria, pozostający od końca czerwca 2020 bez klubu.