Sevilla była rewelacją poprzedniego sezonu. Andaluzyjczycy zajęli znakomite czwarte miejsce w LaLiga i wygrali Ligę Europy. - W piłce kluczowym jest, by nie żyć przeszłością. To, co osiągnąłeś rok temu, może być super. Ale to przeszłość - podkreśla jej trener Julen Lopetegui, który opowiedział też o wyrównanej LaLiga czy presji nakładanej przez kibiców. Polecamy wywiad ze szkoleniowcem, który powstał na potrzeby programu LaLiga World emitowanego w Polsce w Eleven Sports i Canal+.

